Работает без оператора: в США разработали "FPV-дрон" Bolt с машинным зрением, — Defense Express

Новый беспилотник программируется и на атаку, когда оператор только дает команду "уничтожить" и, опционально, — на курс атаки. Умеет обнаруживать и автоматически сопровождать объекты.

Related video

Американская компания Anduril в рамках проекта Barracuda разработала новый БПЛА под названием Bolt, который выступает в классе дронов-камикадзе малой дальности. Об этом пишет Defense Express.

FPV-дрон Bolt

Однако в отличие от серийных массовых FPV-дронов, которые только переходят к использованию "машинного зрения" в качестве автосопровождения, в Anduril сразу решили построить беспилотник на искусственном интеллекте. Таким образом, человек может быть практически полностью отстранен от его управления.

FPV-дрон Bolt

Все управление сводится к прокладке маршрута по точкам. При этом задекларирована возможность ориентировки дрона без доступа к спутниковой навигации.

Также оператор может указать с какого курса, на какой высоте и расстоянии следует держаться от автоматически сопровождающегося объекта.

FPV-дрон Bolt

Аналогичным образом Bolt программируется и на атаку, когда оператор фактически отвечает за саму команду "уничтожить" и, опционально, курс атаки. Дрон умеет обнаруживать и автоматически сопровождать объекты, то есть оснащен т.н. "машинным зрением". После команды он уже действует автономно и не зависит от наличия связи с оператором — игнорирует РЭБ.

В Anduril заявляют, что боевая часть общим весом до 1,5 кг может быть и кумулятивной, и что это необходимо для уничтожения тяжелобронированной техники.

Этот БПЛА достаточно крупный, время его нахождения воздухе — до 40 минут, дальность — свыше 20 км.

Дрон также оснащен достаточно мощным набором сенсоров из оптической и тепловизионной камеры, и, возможно, лазерным дальномером.

Но у Bolt имеется достаточно серьезный концептуальный недостаток, присутствием которого объясняется то, что за океаном в США до сих пор не смогли оценить реальную причину расцвета FPV-дронов – их дешевизну и массовость.

Bolt создавался в двух версиях: многоразовый разведывательный дрон-квадрокоптер и Bolt-M с боевой частью в роли дрона-камикадзе. И хотя ударная версия должна совершить лишь единственный в своей "жизни" полет, она такая же, как и многократная версия, требования к которой значительно строже, что означает тождественную высокую стоимость обоих вариантов.

Аналитики Defense Express отмечают, что если в Anduril решат несколько поработать над превращением Bolt в дрон для "сбросов", эта разработка вполне может "заиграть новыми красками". Особенно, если "сбросы" будут специально разработаны, а их точность обеспечат элементы ИИ или другие дешевые вспомогательные системы.

Напомним, что СМИ объяснили, почему 95% "Шахедов" не поражают нужных целей.

Также сообщалось, что женщин из Африки в РФ обманом заставили собирать дроны, которые используются против ВСУ.