Працює без оператора: у США розробили "FPV-дрон" Bolt із машинним зором, — Defense Express
Новий безпілотник програмується і на атаку, коли оператор лише дає команду "знищити" і, опціонально, — на курс атаки. Вміє виявляти й автоматично супроводжувати об'єкти.
Американська компанія Anduril у рамках проєкту Barracuda розробила новий БПЛА під назвою Bolt, який виступає в класі дронів-камікадзе малої дальності. Про це пише Defense Express.
Однак на відміну від серійних масових FPV-дронів, які тільки переходять до використання "машинного зору" як автосупроводу, в Anduril одразу вирішили побудувати безпілотник на штучному інтелекті. Таким чином, людина може бути практично повністю відсторонена від його управління.
Все управління зводиться до прокладання маршруту по точках. При цьому задекларована можливість орієнтування дрона без доступу до супутникової навігації. Також оператор може вказати, з якого курсу, на якій висоті та відстані слід триматися від об'єкта, що автоматично супроводжується.
Аналогічним чином Bolt програмується і на атаку, коли оператор фактично відповідає за саму команду "знищити" і, опціонально, курс атаки. Дрон вміє виявляти й автоматично супроводжувати об'єкти, тобто оснащений т.зв. "машинним зором". Після команди він уже діє автономно і не залежить від наявності зв'язку з оператором — ігнорує РЕБ.
В Anduril заявляють, що бойова частина загальною вагою до 1,5 кг може бути й кумулятивною, і що це необхідно для знищення важкоброньованої техніки. Цей БПЛА досить великий, час його перебування в повітрі — до 40 хвилин, дальність — понад 20 км.
Дрон також оснащений досить потужним набором сенсорів з оптичною та тепловізійною камерами, і, можливо, лазерним далекоміром.
Але у Bolt є досить серйозний концептуальний недолік, присутністю якого пояснюється те, що за океаном у США досі не змогли оцінити реальну причину розквіту FPV-дронів — їхню дешевизну і масовість.
Bolt створювався у двох версіях: багаторазовий розвідувальний дрон-квадрокоптер і Bolt-M з бойовою частиною в ролі дрона-камікадзе. І хоча ударна версія має здійснити лише єдиний у своєму "житті" політ, вона така сама, як і багаторазова версія, вимоги до якої значно суворіші, що означає тотожну високу вартість обох варіантів.
Аналітики Defense Express зазначають, що якщо в Anduril вирішать дещо попрацювати над перетворенням Bolt на дрон для "скидань", ця розробка цілком може "заграти новими барвами". Особливо, якщо "скиди" будуть спеціально розроблені, а їхню точність забезпечать елементи ШІ або інші дешеві допоміжні системи.
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