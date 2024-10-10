Працює без оператора: у США розробили "FPV-дрон" Bolt із машинним зором, — Defense Express

Новий безпілотник програмується і на атаку, коли оператор лише дає команду "знищити" і, опціонально, — на курс атаки. Вміє виявляти й автоматично супроводжувати об'єкти.

Related video

Американська компанія Anduril у рамках проєкту Barracuda розробила новий БПЛА під назвою Bolt, який виступає в класі дронів-камікадзе малої дальності. Про це пише Defense Express.

FPV-дрон Bolt

Однак на відміну від серійних масових FPV-дронів, які тільки переходять до використання "машинного зору" як автосупроводу, в Anduril одразу вирішили побудувати безпілотник на штучному інтелекті. Таким чином, людина може бути практично повністю відсторонена від його управління.

FPV-дрон Bolt

Все управління зводиться до прокладання маршруту по точках. При цьому задекларована можливість орієнтування дрона без доступу до супутникової навігації. Також оператор може вказати, з якого курсу, на якій висоті та відстані слід триматися від об'єкта, що автоматично супроводжується.

FPV-дрон Bolt

Аналогічним чином Bolt програмується і на атаку, коли оператор фактично відповідає за саму команду "знищити" і, опціонально, курс атаки. Дрон вміє виявляти й автоматично супроводжувати об'єкти, тобто оснащений т.зв. "машинним зором". Після команди він уже діє автономно і не залежить від наявності зв'язку з оператором — ігнорує РЕБ.

В Anduril заявляють, що бойова частина загальною вагою до 1,5 кг може бути й кумулятивною, і що це необхідно для знищення важкоброньованої техніки. Цей БПЛА досить великий, час його перебування в повітрі — до 40 хвилин, дальність — понад 20 км.

Дрон також оснащений досить потужним набором сенсорів з оптичною та тепловізійною камерами, і, можливо, лазерним далекоміром.

Але у Bolt є досить серйозний концептуальний недолік, присутністю якого пояснюється те, що за океаном у США досі не змогли оцінити реальну причину розквіту FPV-дронів — їхню дешевизну і масовість.

Bolt створювався у двох версіях: багаторазовий розвідувальний дрон-квадрокоптер і Bolt-M з бойовою частиною в ролі дрона-камікадзе. І хоча ударна версія має здійснити лише єдиний у своєму "житті" політ, вона така сама, як і багаторазова версія, вимоги до якої значно суворіші, що означає тотожну високу вартість обох варіантів.

Аналітики Defense Express зазначають, що якщо в Anduril вирішать дещо попрацювати над перетворенням Bolt на дрон для "скидань", ця розробка цілком може "заграти новими барвами". Особливо, якщо "скиди" будуть спеціально розроблені, а їхню точність забезпечать елементи ШІ або інші дешеві допоміжні системи.

Нагадаємо, що ЗМІ пояснили, чому 95% "Шахедів" не уражають потрібних цілей.

Також повідомлялося, що жінок з Африки у РФ обманом змусили збирати дрони, які використовують проти ЗСУ.