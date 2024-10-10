Штурмовые винтовки T112 заменят T91 в вооруженных силах Тайваня: особенности модернизации
Новая винтовка T112 обладает значительными улучшениями по сравнению с текущей винтовкой T91, включая более высокую точность стрельбы, улучшенную эргономику, повышенную прочность.
Вооруженные силы Китая со следующего года начнут модернизацию до новых боевых винтовок T112. Планируется приобрести 86 114 единиц. Об этом пишет Army Recognition.
У T112 значительно повышена точность стрельбы, с площадью рассеивания на 100 метров — 9,8 см по сравнению с 14 см у T91. Повышение точности описывается как "от размера руки до размера ладони". Винтовка сохранила прежний калибр 5,56 мм, что и T91, таким образом она совместима с существующими боеприпасами.Важно
Двусторонняя конструкция T112 повышает эксплуатационную гибкость, особенно в сценариях ближнего боя. Появились эргономические улучшения: есть новый спусковой крючок с углом, близким к 90 градусам, для улучшения контроля стрельбы.
T112 также использует более прочный композитный магазин вместо алюминиевой версии, которая была в предыдущих моделях, что снижает риск деформации при ударе и обеспечивает более плавную зарядку.
Несколько улучшений делают T112 более подходящим для различных боевых ситуаций. Винтовка позволяет солдатам устанавливать различные дополнения, такие как оптика и рукоятки.
Ко всему прочему, увеличился и срок службы ствола — с 6000 до 10 000 выстрелов.
Режимы стрельбы винтовки — полуавтоматический, двухзарядный и полностью автоматический. Изменение с трехзарядного выстрела T91 на двухзарядный в T112 отражает выводы военных США о том, что третий выстрел часто не дает точности, что приводит к излишнему расходу боеприпасов. Эта корректировка направлена на то, чтобы сбалансировать эффективность и стабильность скорострельной стрельбы.
Винтовка T112 поддерживает различные конфигурации ремня, использует систему Quick Detach (QD) для вариантов быстрого сброса и позволяет устанавливать двухточечные или одноточечные крепления.
Напомним, что в США разработали "FPV-дрон" Bolt с машинным зрением.
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