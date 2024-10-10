Штурмовые винтовки T112 заменят T91 в вооруженных силах Тайваня: особенности модернизации

Новая винтовка T112 обладает значительными улучшениями по сравнению с текущей винтовкой T91, включая более высокую точность стрельбы, улучшенную эргономику, повышенную прочность.

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Вооруженные силы Китая со следующего года начнут модернизацию до новых боевых винтовок T112. Планируется приобрести 86 114 единиц. Об этом пишет Army Recognition.

У T112 значительно повышена точность стрельбы, с площадью рассеивания на 100 метров — 9,8 см по сравнению с 14 см у T91. Повышение точности описывается как "от размера руки до размера ладони". Винтовка сохранила прежний калибр 5,56 мм, что и T91, таким образом она совместима с существующими боеприпасами.

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Двусторонняя конструкция T112 повышает эксплуатационную гибкость, особенно в сценариях ближнего боя. Появились эргономические улучшения: есть новый спусковой крючок с углом, близким к 90 градусам, для улучшения контроля стрельбы.

T112 также использует более прочный композитный магазин вместо алюминиевой версии, которая была в предыдущих моделях, что снижает риск деформации при ударе и обеспечивает более плавную зарядку.

Винтовка XT-112

Несколько улучшений делают T112 более подходящим для различных боевых ситуаций. Винтовка позволяет солдатам устанавливать различные дополнения, такие как оптика и рукоятки.

Ко всему прочему, увеличился и срок службы ствола — с 6000 до 10 000 выстрелов.

Режимы стрельбы винтовки — полуавтоматический, двухзарядный и полностью автоматический. Изменение с трехзарядного выстрела T91 на двухзарядный в T112 отражает выводы военных США о том, что третий выстрел часто не дает точности, что приводит к излишнему расходу боеприпасов. Эта корректировка направлена ​​на то, чтобы сбалансировать эффективность и стабильность скорострельной стрельбы.

Винтовка T112 поддерживает различные конфигурации ремня, использует систему Quick Detach (QD) для вариантов быстрого сброса и позволяет устанавливать двухточечные или одноточечные крепления.

Напомним, что в США разработали "FPV-дрон" Bolt с машинным зрением.

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