Штурмові гвинтівки T112 замінять T91 у збройних силах Тайваню: особливості модернізації

Нова гвинтівка T112 має значні поліпшення, як порівняти з поточною гвинтівкою T91, включно з вищою точністю стрільби, поліпшеною ергономікою, підвищеною міцністю.

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Збройні сили Китаю з наступного року почнуть модернізацію до нових бойових гвинтівок T112. Планується придбати 86 114 одиниць. Про це пише Army Recognition.

У T112 значно підвищена точність стрільби, з площею розсіювання на 100 метрів — 9,8 см, як порівняти з 14 см у T91. Підвищення точності описується як "від розміру руки до розміру долоні". Гвинтівка зберегла той самий калібр 5,56 мм, що і T91, тож вона сумісна з наявними боєприпасами.

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Двостороння конструкція T112 підвищує експлуатаційну гнучкість, особливо в сценаріях ближнього бою. З'явилися ергономічні поліпшення: є новий спусковий гачок з кутом, близьким до 90 градусів, для поліпшення контролю стрільби.

T112 також використовує міцніший композитний магазин замість алюмінієвої версії, що була в попередніх моделях, що знижує ризик деформації під час удару і забезпечує більш плавне заряджання.

Гвинтівка XT-112

Кілька поліпшень роблять T112 більш придатним для різних бойових ситуацій. Гвинтівка дає змогу солдатам встановлювати різні доповнення, як-от оптика та держак.

До того ж збільшився і термін служби ствола — з 6000 до 10 000 пострілів.

Режими стрільби гвинтівки — напівавтоматичний, двозарядний і повністю автоматичний. Зміна з тризарядного пострілу T91 на двозарядний у T112 відображає висновки військових США про те, що третій постріл часто не дає точності, що призводить до зайвої витрати боєприпасів. Це коригування спрямоване на те, щоб збалансувати ефективність і стабільність скорострільної стрільби.

Гвинтівка T112 підтримує різні конфігурації ременя, використовує систему Quick Detach (QD) для варіантів швидкого скидання і дає змогу встановлювати двоточкові або одноточкові кріплення.

Нагадаємо, що у США розробили "FPV-дрон" Bolt із машинним зором.

Також повідомлялося, що Польща представила гвинтівку Grot A3: зброярі повідомили про глибоку модернізацію.