Польща представила гвинтівку Grot A3: зброярі говорять про глибоку модернізацію (фото)

За інформацією польських оглядачів, карабін зазнав конструктивних змін, які мають виправити недоліки попередніх версій. Зокрема, гвинтівка стала легшою і простішою в обслуговуванні.

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Польська збройова фабрика "Лучник" на минулій виставці MSPO 2024 представила нову версію карабіна Grot A3. Це перша значна модифікація з моменту надходження карабіна на озброєння, повідомляє видання WP Tech.

Розробка нової версії враховувала думки користувачів з Польщі та солдатів, які беруть участь у російсько-українському конфлікті. Grot A3 поки запропонований тільки для польської армії, і остаточні зміни в конструкції залежать від її вимог.

Особливості конструкції та модернізації

Варіант гвинтівки Grot A3 має коротший 14,5-дюймовий (368 мм) ствол, що дає змогу забезпечити баланс між дальністю стрільби (300-400 м) і маневреністю зброї в ближньому бою, наприклад, у будівлях. Цей ствол товстіший, ніж у попередньої версії з 16-дюймовим (408 мм) стволом, що робить його стійкішим під час тривалої стрільби. Вага карабіна знизилася з 3,65 кг до 3,25 кг.

Однією зі значущих конструктивних змін є зменшення зазору між казенною частиною ствола і вузлом механізму, що підвищує надійність роботи системи. У новій версії спрощено процес обслуговування зброї: поршень і штовхач тепер можна витягти з газової камери без необхідності розбирати ствол. Це нововведення полегшує чищення карабіна та усуває ризик неправильного складання після обслуговування, що було характерно для попередніх моделей. Тепер карабін Grot A3 за простотою розбирання відповідає моделям CZ-806 BREN-2/3 і FN SCAR-L.

Польські карабіни Grot. Фото: Пшемислав Юрашек Фото: Відкриті джерела

Конструкція газового регулятора також зазнала змін. В A3 додано засувку, яка запобігає випадковому перемиканню. У попередніх версіях це могло призвести до проблем із регулюванням системи газовідводу.

Інші зміни включають новий, тонший приклад, який став більш стійким завдяки жорсткому з'єднанню з секцією планки Пікатінні. Це дає змогу надійніше закріплювати аксесуари, як-от лазерні приціли, на кінці направляючої. Крім того, виробник вирішив відмовитися від регульованого опору крил селектора вогню. У попередніх версіях такі елементи могли мимовільно послаблюватися, що призводило до випадкового перемикання в режим безперервного вогню, минаючи поодинокі постріли.

Конкуренція та порівняння з аналогами

Оглядачі зазначають, що основними конкурентами Grot A3 в польській армії є чеський CZ-806 BREN-3 і карабін MWS-15 від Tarnów. CZ-806 з 14-дюймовим (357 мм) стволом важить 3,1 кг, але його оновлена версія BREN-3 з 14,5-дюймовим стволом важить уже 3,3 кг, що близько до ваги Grot A3. MWS-15 з аналогічним стволом має більш значну вагу — 3,8 кг, проте вирізняється високою точністю завдяки монолітній планці Пікатінні та чотирипозиційному газовому регулятору.

Польська армія активно вивчає версію A3, і подальші зміни конструкції залежатимуть від її рекомендацій. Серед поліпшень відзначають ергономіку, яка робить карабін зручним для шульги та правші, а також зменшення віддачі та зусиль під час викидання гільзи.

Карабін Grot A3 з боєприпасами. Фото: Пшемислав Юрашек

Технічні характеристики карабіна Grot A3:

довжина ствола — 14,5 дюйма (368 мм);

вага — 3,25 кг;

система газовідведення — короткохідний поршень;

регулювання газів — засувка з блокуванням;

нова конструкція приклада і кріплення під планку Пікатінні.

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