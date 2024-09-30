Польша представила винтовку Grot A3: оружейники говорят о глубокой модернизации (фото)

По информации польских обозревателей, карабин претерпел конструктивные изменения, которые должны исправить недостатки предыдущих версий. В частности, винтовка стала легче и более простая в обслуживании.

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Польская оружейная фабрика "Лучник" на прошедшей выставке MSPO 2024 представила новую версию карабина Grot A3. Это первая значительная модификация с момента поступления карабина на вооружение, сообщает издание WP Tech.

Разработка новой версии учитывала мнения пользователей из Польши и солдат, участвующих в российско-украинском конфликте. Grot A3 пока предложен только для польской армии, и окончательные изменения в конструкции зависят от ее требований.

Особенности конструкции и модернизации

Вариант винтовки Grot A3 имеет более короткий 14,5-дюймовый (368 мм) ствол, что позволяет обеспечить баланс между дальностью стрельбы (300-400 м) и маневренностью оружия в ближнем бою, например, в зданиях. Этот ствол толще, чем в предыдущей версии с 16-дюймовым (408 мм) стволом, что делает его более устойчивым при длительной стрельбе. Вес карабина снизился с 3,65 кг до 3,25 кг.

Одним из значимых конструктивных изменений является уменьшение зазора между казенной частью ствола и узлом механизма, что повышает надежность работы системы. В новой версии упрощен процесс обслуживания оружия: поршень и толкатель теперь можно извлечь из газовой камеры без необходимости разбирать ствол. Это нововведение облегчает чистку карабина и устраняет риск неправильной сборки после обслуживания, что было характерно для предыдущих моделей. Теперь карабин Grot A3 по простоте разборки соответствует моделям CZ-806 BREN-2/3 и FN SCAR-L.

Польские карабины Grot. Фото: Пшемыслав Юрашек Фото: Открытые источники

Конструкция газового регулятора также претерпела изменения. В A3 добавлена защелка, которая предотвращает случайное переключение. В предыдущих версиях это могло привести к проблемам с регулировкой системы газоотвода.

Другие изменения включают новый, более тонкий приклад, который стал более устойчивым благодаря жесткому соединению с секцией планки Пикатинни. Это позволяет надежнее закреплять аксессуары, такие как лазерные прицелы, на конце направляющей. Кроме того, производитель решил отказаться от регулируемого сопротивления крыльев селектора огня. В предыдущих версиях такие элементы могли самопроизвольно ослабляться, что приводило к случайному переключению в режим непрерывного огня, минуя одиночные выстрелы.

Конкуренция и сравнение с аналогами

Обозреватели отмечают, что основными конкурентами Grot A3 в польской армии являются чешский CZ-806 BREN-3 и карабин MWS-15 от Tarnów. CZ-806 с 14-дюймовым (357 мм) стволом весит 3,1 кг, но его обновленная версия BREN-3 с 14,5-дюймовым стволом весит уже 3,3 кг, что близко к весу Grot A3. MWS-15 с аналогичным стволом имеет более значительный вес — 3,8 кг, однако отличается высокой точностью благодаря монолитной планке Пикатинни и четырехпозиционному газовому регулятору.

Польская армия активно изучает версию A3, и дальнейшие изменения конструкции будут зависеть от ее рекомендаций. Среди улучшений отмечают эргономику, которая делает карабин удобным для левшей и правшей, а также уменьшение отдачи и усилий при выбросе гильзы.

Карабин Grot A3 с боеприпасами. Фото: Пшемыслав Юрашек

Технические характеристики карабина Grot A3:

длина ствола — 14,5 дюйма (368 мм);

вес — 3,25 кг;

система газоотвода — короткоходный поршень;

регулировка газов — защелка с блокировкой;

новая конструкция приклада и крепление под планку Пикатинни.

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