Z-блогер "Тринадцатый" Гузенко, которого задержали в России, отказался подписывать контракт с МО РФ

Правоохранители знали о месте пребывания Гузенко, но не трогали его, пока он вел себя вежливо. Гузенко решил лучше отсидеть, чем погибнуть в Украине.

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Военный блогер "Тринадцатый" Егор Гузенко отказался подписывать контракт с Минобороны РФ после задержания. Как пишет российское издание Baza, свой отказ блогер объяснил тем, что "воюет на информационном фронте".

По словам источников издания, правоохранители давно знали о месте пребывания Гузенко, однако по разным причинам не трогали его. Задержали блогера после его "вызывающего поведения в родном городе".

После задержания Егору Гузенко предложили подписать контракт с Минобороны и отправиться на войну в Украину, но он сразу же отказался, заявив, что уже давно воюет на информационном фронте.

Гузенко задержали 5 октября в Новопавловске прямо во время празднования Дня города. Его положили лицом в асфальт после того, как он начал сопротивляться задержанию.

Против него открыли уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомним, что украинцы "хакнули" карточку "Тринадцатого" и сообщили в полицию, что его отец захватил заложников. Киберспециалисты буквально пустили оккупанта по миру с протянутой рукой. Ему заблокировали банковскую карточку со всем нажитым на ней "имуществом" в виде зарплаты за убийства украинцев и средствами, которые он собирал для армии РФ.