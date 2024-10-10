Z-блогер "Тринадцятий" Гузенко, якого затримали в Росії, відмовився підписувати контракт з МО РФ

Правоохоронці знали про місце перебування Гузенка, але не чіпали його, поки він поводився чемно. Гузенко вирішив краще відсидіти, ніж загинути в Україні.

Related video

Військовий блогер "Тринадцятий" Єгор Гузенко відмовився підписувати контракт із Міноборони РФ після затримання. Як пише російське видання Baza, свою відмову блогер пояснив тим, що "воює на інформаційному фронті".

За словами джерел видання, правоохоронці давно знали про місце перебування Гузенка, проте через різні причини не чіпали його. Затримали блогера після його "викликаючої поведінки у рідному місті".

Після затримання Єгору Гузенку запропонували підписати контракт із Міноборони та вирушити на війну в Україну, але він одразу ж відмовився, заявивши, що вже давно воює на інформаційному фронті.

Гузенко затримали 5 жовтня у Новопавловську просто під час святкування Дня міста. Його поклали обличчям в асфальт після того, як він почав опиратися затриманню.

Проти нього відкрили кримінальну справу за статтею 318 КК РФ "Застосування насильства щодо представника влади".

Нагадаємо, що українці "хакнули" картку "Тринадцятого" та повідомили до поліції, що його батько захопив заручників. Кіберфахівці буквально пустили окупанта по світу з простягнутою рукою. Йому заблокували банківську картку з усім нажитим на ній "майном" у вигляді зарплати за вбивства українців та коштами, які він збирав для армії РФ.