Нормальная практика: военный эксперт проанализировал подготовку Днепра к обороне (видео)

По словам Александра Мусиенко, такие действия вызывают противоречивые реакции среди населения, однако это правильные и нормальные шаги.

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Подготовка к обороне — это нормальная практика во время войны, особенно для областей, граничащих с зоной активных боевых действий. Об этом заявил военный эксперт, руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя "Телеграфу" информацию об активном сооружении оборонительных укреплений в Днепропетровской области.

"Это вопрос коммуникации, то есть готовить нужно. Мы же в войне находимся, и Днепропетровская область граничит с областью, где продолжаются активные боевые действия. Я не вижу в этом проблемы и я это воспринимаю абсолютно нормальные. Правильные шаги. Наоборот, это должно быть, потому что хуже когда этого нет", — отметил он.

По словам Александра Мусиенко, это вызывает противоречивые реакции среди населения.

"У нас же просто такая ситуация: строишь — чего вы панику разгоняете, то есть чего вы паникуете, не строишь — измена: а чего вы не строите, вы что, не видите угрозы?", — добавил эксперт.

Он отметил, что война — это очень сложная вещь для коммуникации и для объяснения определенных вещей, а эмоциональное состояние людей разное. Первые освобождения территорий и победы подняли боевой дух населения, однако потери позиций и отступления воспринимаются болезненно.

"Мы прекрасно понимаем, что когда приходится отступать и отходить с определенных позиций, комментировать такие действия желающих очереди нет", — отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперт, меры по усилению обороны государства и наших регионов, которые на сегодня под контролем украинской власти, нужно проводить

"В этом смысле строительство фортификационных сооружений и линии обороны Днепропетровской области является абсолютно необходимым и правильным", — добавил он.

Напомним, 7 октября французский OSINT-аналитик Клемент Молин сообщил, что Силы обороны Украины якобы начали возводить оборонительные укрепления в Днепропетровской области и готовить регион к обороне. Он отметил, что новая линия фортификационных сооружений проходит на границе Донецкой и Днепропетровской областей.