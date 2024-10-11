Нормальна практика: військовий експерт проаналізував підготовку Дніпра до оборони (відео)

За словами Олександра Мусієнка, такі дії викликають суперечливі реакції серед населення, однак це правильні та нормальні кроки.

Related video

Підготовка до оборони — це нормальна практика під час війни, особливо для областей, які межують із зоною активних бойових дій. Про це заявив військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, коментуючи "Телеграфу" інформацію щодо активного спорудження оборонних укріплень в Дніпропетровській області.

"Це питання комунікації, тобто готувати потрібно. Ми ж у війні перебуваємо, і Дніпропетровська область межує з областю, де тривають активні бойові дії. Я не бачу в цьому проблеми і я це сприймаю абсолютно нормальні. Правильні кроки. Навпаки, це має бути, тому що гірше коли цього немає", — зазначив він.

За словами Олександра Мусієнка, це викликає суперечливі реакції серед населення.

"В нас же ж просто така ситуація: будуєш — чого ви паніку розганяєте, тобто чого ви панікуєте, не будуєш — зрада: а чого ви не будуєте, ви що, не бачите загрози?", — додав експерт.

Він зазначив, що війна — це дуже складна річ для комунікації й для пояснення певних речей, а емоційний стан людей різний. Перші звільнення територій та перемоги підняли бойовий дух населення, однак втрати позицій та відступи сприймаються болісно.

"Ми прекрасно розуміємо, що коли доводиться відступати й відходити з певних позицій, коментувати такі дії охочих черги немає", — зазначив Олександр Мусієнко.

За словами експерт, заходи з посилення оборони держави й наших регіонів, які на сьогодні під контролем української влади, потрібно проводити

"В цьому сенсі будівництво фортифікаційних споруд і лінії оборони Дніпропетровської області є абсолютно необхідним і правильним", — додав він.

Нагадаємо, 7 жовтня французький OSINT-аналітик Клемент Молін повідомив, що Сили оборони України начебто почали зводити оборонні укріплення у Дніпропетровській області та готувати регіон до оборони. Він зазначив, що нова лінія фортифікаційних споруд проходить на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей.