Выезд за границу во время военного положения: юристы рассказали, кто имеет на это право
Действующим законодательством установлен перечень лиц, имеющих право на выезд во время военного положения.
В связи с действием на территории Украины военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничены в выезде за границу. Однако некоторые категории все же имеет право выезжать за пределы Украины. Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" рассказывает, кто и при каких условиях может пересекать границу.
Кто имеет право выезда за границу
Юристы отмечают, что данный вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".
Право на выезд за границу имеют мужчины:
- являющихся лицами с инвалидностью любой группы при наличии подтверждающих документов, выданных в Украине;
- самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет при наличии соответствующих документов;
- являющиеся родителями 3 или более несовершеннолетних детей при наличии подтверждающих отцовство документов. Если человек не проживает одной семьей со своим ребенком или детьми, необходимо предоставить документы, подтверждающие содержание ребенка (детей);
- воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет при наличии свидетельства о рождении (других документов) и документов, подтверждающих инвалидность;
- которые имеют жену из числа лиц с инвалидностью и сопровождают ее для выезда за границу при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи;
- у которых один из родителей или родителей жены являются лицами с инвалидностью I или II групп, которых они сопровождают для выезда за границу при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность и совместное проживание или осуществление ухода за лицом с инвалидностью;
- чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести. В этом случае на руках должны быть документы, подтверждающие родственные связи;
- которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья в случае, если есть соответствующие документы;
- временно непригодные мужчины при наличии подтверждающих документов;
- осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за границу. В этом случае должны быть документы о получении компенсации на уход или документов, подтверждающих инвалидность и акта установления факта осуществления ухода.
- осуществляющих постоянный уход за лицами, которые в нем нуждаются — при наличии документов о получении компенсации на уход или заключения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.
- постоянно проживающих за границей при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (или справки) о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;
- военнослужащие, которые едут на лечение вследствие ранений на войне. В этом случае должно быть заключение о необходимости направления на лечение и письмо Министерства здравоохранения о принятии на лечение за рубежом;
- другие лица, имеющие право выезда за границу во время военного положения.
Также право на выезд за границу имеют:
- родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. С собой необходимо иметь свидетельство о рождении и документы о подтверждении инвалидности;
- лица, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, но которому не установлена инвалидность. В этой ситуации необходимы документы, подтверждающие воспитание ребенка и заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными при наличии решения о назначении опекуна;
- уполномоченные работники учреждений ухода, сопровождающие лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях ухода. Они должны иметь с собой приказ директора учреждения ухода и документы о подтверждении инвалидности;
- водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил при наличии соответствующего решения о выезде за пределы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность (система "Шлях");
- спортсмены и тренеры (в определенных случаях), государственные служащие, лица, забронированные за предприятиями, члены экипажа морских судов или судов внутреннего плавания, члены авиационного персонала, работники железнодорожного транспорта и водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров.
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