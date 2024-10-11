Выезд за границу во время военного положения: юристы рассказали, кто имеет на это право

Действующим законодательством установлен перечень лиц, имеющих право на выезд во время военного положения.

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В связи с действием на территории Украины военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничены в выезде за границу. Однако некоторые категории все же имеет право выезжать за пределы Украины. Адвокатское объединение "Бачинский и партнеры" рассказывает, кто и при каких условиях может пересекать границу.

Кто имеет право выезда за границу

Юристы отмечают, что данный вопрос регулируется Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Постановлением Кабинета Министров Украины № 560 от 16.05.2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период".

Право на выезд за границу имеют мужчины:

являющихся лицами с инвалидностью любой группы при наличии подтверждающих документов, выданных в Украине;

самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет при наличии соответствующих документов;

являющиеся родителями 3 или более несовершеннолетних детей при наличии подтверждающих отцовство документов. Если человек не проживает одной семьей со своим ребенком или детьми, необходимо предоставить документы, подтверждающие содержание ребенка (детей);

воспитывающих ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет при наличии свидетельства о рождении (других документов) и документов, подтверждающих инвалидность;

которые имеют жену из числа лиц с инвалидностью и сопровождают ее для выезда за границу при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи;

у которых один из родителей или родителей жены являются лицами с инвалидностью I или II групп, которых они сопровождают для выезда за границу при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность и совместное проживание или осуществление ухода за лицом с инвалидностью;

чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести. В этом случае на руках должны быть документы, подтверждающие родственные связи;

которые сняты с воинского учета по состоянию здоровья в случае, если есть соответствующие документы;

временно непригодные мужчины при наличии подтверждающих документов;

осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их для выезда за границу. В этом случае должны быть документы о получении компенсации на уход или документов, подтверждающих инвалидность и акта установления факта осуществления ухода.

осуществляющих постоянный уход за лицами, которые в нем нуждаются — при наличии документов о получении компенсации на уход или заключения о необходимости в постоянном постороннем уходе и акта установления факта осуществления ухода.

постоянно проживающих за границей при наличии штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства или штампа об оформлении выезда за границу на постоянное место жительства и отметки (или справки) о пребывании лица на постоянном консульском учете в зарубежном дипломатическом учреждении Украины;

военнослужащие, которые едут на лечение вследствие ранений на войне. В этом случае должно быть заключение о необходимости направления на лечение и письмо Министерства здравоохранения о принятии на лечение за рубежом;

другие лица, имеющие право выезда за границу во время военного положения.

Также право на выезд за границу имеют:

родители, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы. С собой необходимо иметь свидетельство о рождении и документы о подтверждении инвалидности;

лица, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми заболеваниями, но которому не установлена инвалидность. В этой ситуации необходимы документы, подтверждающие воспитание ребенка и заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными при наличии решения о назначении опекуна;

уполномоченные работники учреждений ухода, сопровождающие лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях ухода. Они должны иметь с собой приказ директора учреждения ухода и документы о подтверждении инвалидности;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных Сил при наличии соответствующего решения о выезде за пределы Украины и при наличии информации о лице в соответствующей информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность (система "Шлях");

спортсмены и тренеры (в определенных случаях), государственные служащие, лица, забронированные за предприятиями, члены экипажа морских судов или судов внутреннего плавания, члены авиационного персонала, работники железнодорожного транспорта и водители транспортных средств субъектов хозяйствования, которые имеют лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров.

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