Виїзд за кордон під час воєнного стану: юристи розказали, хто має на це право

Чинним законодавством встановлено перелік осіб, які мають право на виїзд під час воєнного стану.

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У зв’язку із дією на території України воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років тимчасово обмежені у виїзді за кордон. Однак деякі категорії все ж мають право виїжджати за межі України. Адвокатське об'єднання "Бачинський та партнери" розповідає, хто та за яких умов може перетинати кордон.

Хто має право виїзду за кордон

Юристи зазначають, що дане питання регулюється Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Постановою Кабінету Міністрів України № 560 від 16.05.2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Право на виїзд за кордон мають чоловіки:

що є особами з інвалідністю будь-якої групи за наявності підтверджувальних документів, виданих в Україні;

які самостійно виховують дитину віком до 18 років за наявності відповідних документів;

що є батьками 3 або більше неповнолітніх дітей за наявності підтверджувальних батьківство документів. Якщо чоловік не проживає однією сімʼєю зі своєю дитиною або дітьми, необхідно надати документи, що підтверджують утримання дитини (дітей);

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років в разі наявності свідоцтва про народження (інших документів) та документів, які підтверджують інвалідність;

які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю та супроводжують її для виїзду за кордон за наявності документів, що підтверджують інвалідність та родинні звʼязки;

у яких один із батьків або батьків дружини є особами з інвалідністю І або ІІ груп, яких вони супроводжують для виїзду за кордон в разі наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки, інвалідність та спільне проживання або здійснення догляду за особою з інвалідністю;

чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти. В цьому разі на руках мають бути документи, які підтверджують родинні звʼязки;

які зняті з військового обліку за станом здоров’я, якщо є відповідні документи;

тимчасово непридатні чоловіки за наявності підтверджувальних документів;

що здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи та супроводжують їх для виїзду за кордон. В цьому випадку мають бути документи про отримання компенсації на догляд або документів, що підтверджують інвалідність та акта встановлення факту здійснення догляду.

які здійснюють постійний догляд за особами, які його потребують — за наявності документів про отримання компенсації на догляд або висновку про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду.

що постійно проживають за кордоном за наявності штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання або штампу про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та відмітки (або довідки) про перебування особи на постійному консульському обліку у закордонній дипломатичній установі України;

військовослужбовці, що їдуть на лікування внаслідок поранень на війні. В цьому разі має бути висновок про необхідність направлення на лікування та лист Міністерства охорони здоровʼя щодо прийняття на лікування за кордоном;

інші особи, що мають право виїзду за кордон під час воєнного стану.

Також право на виїзд за кордон мають:

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю І або ІІ групи. З собою необхідно мати свідоцтво про народження та документи про підтвердження інвалідності;

особи, що виховують дитину, хвору на тяжкі захворювання, але якій не встановлено інвалідність. В цій ситуації необхідні документи, що підтверджують виховання дитини та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними за наявності рішення про призначення опікуна;

уповноважені працівники закладів догляду, що супроводжують осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають у закладах догляду. Вони повинні мати з собою наказ директора закладу догляду та документи про підтвердження інвалідності;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил за наявності відповідного рішення про виїзд за межі України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека (система "Шлях");

спортсмени та тренери (у визначених випадках), державні службовці, особи, заброньовані за підприємствами, члени екіпажу морських суден або суден внутрішнього плавання, члени авіаційного персоналу, працівники залізничного транспорту та водії транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів.

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