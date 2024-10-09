Зросла кратно: генерал Бундесверу прокоментував темпи мобілізації в Україні

Крістіан Фройдінг зазначає суттєвий прогрес у тому, як Україна залучає до свого війська нових людей.

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Голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини, генерал-майор Крістіан Фройдінг, зазначає, що наразі Україна призиває п'ятизначну кількість військовозобов'язаних за мобілізацією. Про це пише видання Tagesschau.

За словами генерала, Бундесвер бачить "великий прогрес" України в питаннях мобілізації до лав Сил оборони.

"Ми маємо уявлення про українську кількість призовників. І ця цифра значно зросла з весни, а саме в п'ятизначному діапазоні", — сказав Фройдінг.

За словами генерала, наразі Сили оборони України також почали отримувати значно більшу кількість боєприпасів.

"[Наразі] артилерійська перевага росіян вже не така велика, як навесні, вона зменшилася з 8:1 до приблизно 3:1", — констатував генерал Бундесверу.

Нагадаємо, 4 жовтня народний депутат Ігор Кривошеєв назвав фактори для підвищення мотивації мобілізуватися до лав ЗСУ. На його думку, українці готові воювати за свою землю та ідеологію, а мотивація у вигляді грошей не спрацює.

9 жовтня депутат ВР Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада заборонила мобілізацію українців від 18 до 25 років. За його словами, після ухвалення в Раді закон підписує спікер Руслан Стефанчук і далі документ відправляється на підпис президенту Володимиру Зеленському.