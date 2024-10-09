Выросла кратно: генерал Бундесвера прокомментировал темпы мобилизации в Украине

Кристиан Фройдинг отмечает существенный прогресс в том, как Украина привлекает в свою армию новых людей.

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Глава специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии, генерал-майор Кристиан Фройдинг, отмечает, что сейчас Украина призывает пятизначное количество военнообязанных по мобилизации. Об этом пишет издание Tagesschau.

По словам генерала, Бундесвер видит "большой прогресс" Украины в вопросах мобилизации в ряды Сил обороны.

"Мы имеем представление об украинском количестве призывников. И эта цифра значительно выросла с весны, а именно в пятизначном диапазоне", — сказал Фройдинг.

По словам генерала, сейчас Силы обороны Украины также начали получать значительно большее количество боеприпасов.

"[Сейчас] артиллерийское преимущество россиян уже не такое большое, как весной, оно уменьшилось с 8:1 до примерно 3:1", — констатировал генерал Бундесвера.

Напомним, 4 октября народный депутат Игорь Кривошеев назвал факторы для повышения мотивации мобилизоваться в ряды ВСУ. По его мнению, украинцы готовы воевать за свою землю и идеологию, а мотивация в виде денег не сработает.

9 октября депутат ВР Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная Рада запретила мобилизацию украинцев от 18 до 25 лет. По его словам, после принятия в Раде закон подписывает спикер Руслан Стефанчук и далее документ отправляется на подпись президенту Владимиру Зеленскому.