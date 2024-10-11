Путину не хватает войск на войну с Украиной и для защиты РФ одновременно, — СМИ

Курская операция Сил обороны заставила Путина убедиться, что на самом деле его военная машина, несмотря на огромные потери и тактические продвижения на востоке Украины, имеет ряд ограничений. Армия РФ оказалась серьезно перегруженной и неспособной решить такую дилемму.

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Длительная операция Сил обороны в Украине, которая уже идет третий месяц, обнаружила перед российским диктатором Владимиром Путиным очень серьезную проблему, которая заключается в том, что кремлевская военная машина имеет ряд ограничений. Об этом пишет Atlantic Council.

Медиа указывает, что кажущаяся мощь и якобы неисчерпаемость человеческих ресурсов и военной техники на самом деле выявили серьезную проблему для ВС РФ. Российские войска сейчас оказались опасно перегруженными и неспособными фактически защитить даже собственную территорию.

Курская операция ВСУ, как надеялся украинский президент Владимир Зеленский, должна была надавить на Путина, заставив последнего перебросить войска на "внутренний фронт". Однако этого не произошло — хоть оккупационные силы РФ продолжают свое продвижение на востоке Украины, но глава Кремля теперь вынужден выбирать между двумя вариантами.

Журналисты добавляют, что проблемы с Курской офензивой ВСУ показали для Москвы, что ей не хватает человеческих ресурсов. Поэтому РФ активно поднимает планку вознаграждений для желающих завербоваться в ВС РФ, несмотря на рост среднего возраста "добровольцев" с 40 до 50 лет, а также наличие у них серьезных проблем со здоровьем.

Еще одним свидетельством попытки пополнить человеческие ресурсы — это перенаправление на фронт действующих военных из других мест службы и недавние изменения в законодательстве. История направления моряков с крейсера "Адмирал Кузнецов" в качестве пехоты, а также разрешение привлекать к службе лиц, имеющих статус подозреваемых, являются показательными.

СМИ подчеркивает, что успех украинских подразделений в Курской области, которые воспользовались рядом просчетов россиян, вызвал значительное беспокойство в российском обществе. Однако российский диктатор сохраняет неестественно сдержанную реакцию, хотя он прекрасно "осознает недостатки своей армии", а потому пытается преуменьшить важность действий ВСУ на Курщине и не прибегает к созданию пропагандистской картинки о сплочении страны перед "иностранными захватчиками".

Журналисты убеждены, что Путин не воспринимает украинскую операцию в Курской области как "провокацию", хотя росСМИ получили указание преуменьшать значение действий Сил обороны на территории противника и начали говорить, что "присутствие ВСУ на территории России теперь является новой нормой".

"Это, конечно, не означает, что российская армия находится на грани краха. Напротив, Путин недавно обнародовал амбициозные планы по дальнейшему увеличению численности своей армии до полутора миллионов солдат, что сделает ее второй по величине в мире после Китая. Он также может объявить о следующем раунде мобилизации, если будет необходимо, но это потенциально может привести к внутренним беспорядкам и убедить тысячи молодых россиян покинуть страну", — говорится в тексте Atlantic Council.

Медиа подчеркивает, что Путину придется искать "большое количество дополнительных военных" для компенсации потерь и реализации главной задачи в войне против Украины — постепенно обескровить ее в жестокой войне на истощение. Однако последние данные свидетельствуют, что сентябрь стал самым кровавым месяцем для ВС РФ с точки зрения потерь, которые Кремль компенсирует продвижением на фронте. Именно из-за наличия успехов в боевых действиях, Путин убежден, что его страна способна значительно больше "поглощать" потери на поле боя и продолжать воевать.

Именно поэтому, убеждает СМИ, украинская власть понимает эту "мрачную арифметику" российского диктатора и решилась на смелое решение начать операцию в Курской области. Ведь в Киеве прекрасно понимают, что оставаться "запертыми в войне на истощение" со своим значительно большим врагом было бы "актом национального самоубийства".

Несмотря на скепсис и критику в целесообразности такой операции Сил обороны, которую назвали безрассудной авантюрой и стратегической ошибкой, которая могла серьезно ослабить оборону Украины, она имеет обратную сторону. Ведь это позволило опровергнуть "господствующий ранее нарратив о неизбежной победе России".

"Важно, что украинская операция в Курской области РФ также продемонстрировала: перегруженная армия Путина значительно уязвимее, чем Кремль хотел бы, чтобы мы думали. Не имея достаточных резервов, в Москве рассчитывают на то, что украинские войска сами оставят Курскую область из-за отсутствия у Киева необходимых сил и под влиянием ситуации на фронте на Донбассе", — констатируют журналисты.

Напомним, 9 октября Foreign Policy написал, что операция ВСУ в Курской области РФ может стать ключом Украины к победе. Она показала всю беззубость российских ядерных угроз Кремля. Однако несмотря на ряд проблем на поле боя, в частности на востоке Украины, Киев получил серьезный козырь в свою пользу в случае любых переговоров с РФ.

10 октября издание Bloomberg заявило, что Украина может удерживать часть Курской области еще в течение нескольких месяцев. По мнению журналистов, захваченная территория в Курской области РФ может стать фактором в переговорах с Москвой.