Путіну бракує військ на війну з Україною і для захисту РФ водночас, — ЗМІ

Курська операція Сил оборони змусила Путіна переконатися, що насправді його військова машина, попри шалені втрати та тактичні просування на сході України, має низку обмежень. Армія РФ виявилася серйозно перевантаженою і нездатною розв'язати таку дилему.

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Тривала операція Сил оборони в Україні, яка вже йде третій місяць, виявила перед російським диктатором Володимиром Путіним дуже серйозну проблему, яка полягає у тому, що кремлівська військова машина має низку обмежень. Про це пише Atlantic Council.

Медіа вказує, що вдавана міць та нібито невичерпність людських ресурсів і військової техніки насправді виявили серйозну проблему для ЗС РФ. Російські війська нині виявилися небезпечно перевантаженими та нездатними фактично захистити навіть власну територію.

Курська операція ЗСУ, як сподівався український президент Володимир Зеленський, мала натиснути на Путіна, змусивши останнього перекинути війська на "внутрішній фронт". Однак цього не сталося — хоч окупаційні сили РФ продовжують своє просування на сході України, але голова Кремля тепер змушений обирати між двома варіантами.

Журналісти додають, що проблеми з Курською офензивою ЗСУ показали для Москви, що їй бракує людських ресурсів. Тому РФ активно підіймає планку винагород для охочих завербуватися до ЗС РФ попри зростання середнього віку "добровольців" з 40 до 50 років, а наявності у них серйозних проблем зі здоров'я.

Ще одним свідченням намагання поповнити людські ресурси — це перенаправлення на фронт чинних військових з інших місць служби та нещодавні зміни у законодавстві. Історія направлення моряків з крейсера "Адмірал Кузнєцов" як піхоти, а також дозвіл залучати до служби осіб, які мають статус підозрюваних, є показовими.

ЗМІ підкреслює, що успіх українських підрозділів у Курські області, які скористалися низкою прорахунків росіян, викликав значне занепокоєння в російському суспільстві. Однак російський диктатор зберігає неприродньо стриману реакцію, хоча він чудово "усвідомлює недоліки своєї армії", а тому намагається применшити важливість дій ЗСУ на Курщині та не вдавався до створення пропагандистської картинки про згуртування країни перед "іноземними загарбниками".

Журналісти переконані, що Путін не сприймає українську операцію в Курській області як "провокацію", хоча росЗМІ отримали вказівку применшувати значення дій Сил оборони на території противника і почали говорити, що "присутність ЗСУ на території Росії тепер є новою нормою".

"Це, звичайно, не означає, що російська армія перебуває на межі краху. Навпаки, Путін нещодавно оприлюднив амбітні плани щодо подальшого збільшення чисельності своєї армії до півтора мільйона солдатів, що зробить її другою за величиною у світі після Китаю. Він також може оголосити про наступний раунд мобілізації, якщо буде необхідно, але це потенційно може призвести до внутрішніх заворушень і переконати тисячі молодих росіян покинути країну", — йдеться в тексті Atlantic Council.

Медіа підкреслює, що Путіну доведеться шукати "велику кількість додаткових військових" для компенсації втрат і реалізації головної задачі у війні проти України — поступово знекровити її в жорстокій війні на виснаження. Однак останні дані свідчать, що вересень став найкривавішим місяцем для ЗС РФ з погляду втрат, які Кремль компенсовує просуванням на фронті. Саме через наявність успіхів у бойових діях, Путін переконаний, що його країна здатна значно більше "поглинати" втрати на полі бою та продовжувати воювати.

Саме тому, переконує ЗМІ, українська влада розуміє цю "похмуру арифметику" російського диктатора і наважилася на сміливе рішення почати операцію в Курській області. Адже у Києві чудово розуміють, що залишатися "замкненими у війні на виснаження" зі своїм значно більшим ворогом було б "актом національного самогубства".

Попри скепсис та критику в доцільності такої операції Сил оборони, яку назвали безрозсудною авантюрою і стратегічною помилкою, що могла серйозно ослабити оборону України, вона має зворотню сторону. Адже це дозволило спростувати "панівний раніше наратив про неминучу перемогу Росії".

"Важливо, що українська операція в Курській області РФ також продемонструвала: перевантажена армія Путіна значно вразливіша, ніж Кремль хотів би, щоб ми думали. Не маючи достатніх резервів, у Москві розраховують на те, що українські війська самі залишать Курську область через відсутність у Києва необхідних сил і під впливом ситуації на фронті на Донбасі", — констатують журналісти.

Нагадаємо, 9 жовтня Foreign Policy написав, що операція ЗСУ в Курській області РФ може стати ключем України до перемоги. Вона показала всю беззубість російських ядерних погроз Кремля. Однак попри низку проблем на полі бою, зокрема на сході України, Київ отримав серйозний козир на свою користь у випадку будь-яких перемовин з РФ.

10 жовтня видання Bloomberg заявило, що Україна може утримувати частину Курської області ще протягом кількох місяців. На думку журналістів, захоплена територія в Курській області РФ може стати фактором у переговорах із Москвою.