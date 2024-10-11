Индийская армия планирует поражать ударные БПЛА с помощью мощной микроволновой системы

Такая инициатива призвана помочь индийской армии закрыть критическую потребность: предоставить возможности находить, отслеживать и нейтрализовывать небольшие воздушные угрозы с помощью систем с точным радиусом действия 5 км.

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На фоне стремительного роста использования дронов в современной войне индийская армия предпринимает решительные шаги для укрепления своих возможностей по борьбе с дронами. Об этом сообщает Army Recognition.

Недавно был направлен запрос на приобретение мощных микроволновых систем (HPM). Это передовая технология, предназначенная для нейтрализации небольших БПЛА, все чаще используемых такими военными державами, как Турция, Китай, Великобритания и Россия.

Такая инициатива индийской армии направлена ​​на решение критической потребности: возможности выявлять, отслеживать и нейтрализовывать небольшие воздушные угрозы с помощью систем с точным радиусом действия почти 5 км.

В отличие от традиционных методов, в основе которых снаряды, системы HPM используют электромагнитные волны для непосредственного нарушения работы электронных систем дронов. Такой подход усложняет контрмеры противника, снижает эффективность устройств защиты от помех или электронной защиты, часто используемых вражескими дронами.

Интеграция технологии HPM проводится в рамках масштабной стратегии оснащения индийских боевых бронированных машин передовыми возможностями борьбы с дронами. Традиционное оружие, такое как 12,7-мм пулеметы, хотя и эффективно против более крупных воздушных целей, не справляется с небольшими маневренными дронами, которые сложнее перехватить. Системы HPM устраняют такой недочет и предлагают некинетическое решение, которое может выводить из строя дроны без физического разрушения.

Принятие этой технологии также представляет собой стратегический прогресс в области взаимодействия между видами вооруженных сил Индии. Армия также исследует новые платформы, такие как Common Air Defence Tracked System (CADET), которые объединят технологии борьбы с дронами в единую архитектуру.

Платформа ориентирована ​​на повышение возможностей коллективной обороны, одновременно улучшает реагирование на воздушные угрозы.

В соответствии с инициативой Минобороны Aatmanirbharta (самодостаточная Индия), способствующей технологической самодостаточности, требуется, чтобы 50% компонентов для таких новых систем производились на местном уровне.

Напомним, что Украина начнет серийный выпуск "истребителей Шахедов".

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