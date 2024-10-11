Індійська армія планує уражати ударні БПЛА за допомогою потужної мікрохвильової системи

Така ініціатива покликана допомогти індійській армії закрити критичну потребу: надати можливості знаходити, відстежувати та нейтралізовувати невеликі повітряні загрози за допомогою систем із точним радіусом дії 5 км.

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На тлі стрімкого зростання використання дронів у сучасній війні індійська армія робить рішучі кроки для зміцнення своїх можливостей у боротьбі з дронами. Про це повідомляє Army Recognition.

Нещодавно було направлено запит на придбання потужних мікрохвильових систем (HPM). Це передова технологія, призначена для нейтралізації невеликих БПЛА, які дедалі частіше використовують такі військові держави, як Туреччина, Китай, Велика Британія та Росія.

Така ініціатива індійської армії спрямована на розв'язання критичної потреби: виявляти, відстежувати та нейтралізовувати невеликі повітряні загрози за допомогою систем із точним радіусом дії майже 5 км.

На відміну від традиційних методів, в основі яких снаряди, системи HPM використовують електромагнітні хвилі для безпосереднього порушення роботи електронних систем дронів. Такий підхід ускладнює контрзаходи противника, знижує ефективність пристроїв захисту від перешкод або електронного захисту, які часто використовуються ворожими дронами.

Інтеграція технології HPM проводиться в рамках масштабної стратегії оснащення індійських бойових броньованих машин передовими можливостями боротьби з дронами. Традиційна зброя, така як 12,7-мм кулемети, хоча й ефективна проти більших повітряних цілей, не справляється з невеликими маневровими дронами, які складніше перехопити. Системи HPM усувають такий недолік і пропонують некінетичне рішення, яке може виводити з ладу дрони без фізичного руйнування.

Прийняття цієї технології також являє собою стратегічний прогрес у галузі взаємодії між видами збройних сил Індії. Армія також досліджує нові платформи, такі як Common Air Defence Tracked System (CADET), які об'єднають технології боротьби з дронами в єдину архітектуру.

Платформа орієнтована на підвищення спроможностей колективної оборони, водночас покращує реагування на повітряні загрози.

Відповідно до ініціативи Міноборони Aatmanirbharta (самодостатня Індія), що сприяє технологічній самодостатності, потрібно, щоб 50% компонентів для таких нових систем виробляли на місцевому рівні.

Нагадаємо, що Україна почне серійний випуск "винищувачів Шахедів".

Також повідомлялося, що прилад за 2 000 грн врятував бійців ЗСУ від дрона, але цим засобом виявився не РЕБ.