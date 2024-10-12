"Задача выполнена": ВСУ поразили склад ГСМ оккупантов на Луганщине

После попадания на базе вспыхнул пожар, а последствия поражения еще устанавливаются.

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На оккупированной Луганщине у российских захватчиков на один склад горюче-смазочных материалов стало меньше. Его поразили Силы обороны Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале Генерального штаба ВСУ.

"Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии РФ", — говорится в сообщении.

После попадания на базе вспыхнул пожар, а последствия поражения еще устанавливаются.

"Задача выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Ранее данная нефтебаза уже подвергалась поражению украинским оружием. Боевая работа по подрыву военно-экономического потенциала российских захватчиков продолжается", — отметили в Генштабе.

Напомним, что 11 октября сообщалось, что ВС РФ продавили левый фланг Курской группировки ВСУ. Для украинских сил был "крайне ужасный день" в районе Новоивановки. Там вступить в бой пришлось даже артиллеристам и операторам БПЛА.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что командование РФ перебросило в Курскую область около 50 тысяч своих военных.