"Завдання виконано": ЗСУ уразили склад ПММ окупантів на Луганщині

Після влучання на базі спалахнула пожежа, а наслідки ураження ще встановлюються.

Related video

На окупованій Луганщині у російських загарбників на один склад паливно-мастильних матеріалів стало менше. Його уразили Сили оборони України. Про це повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ", — йдеться в повідомленні.

Після влучання на базі спалахнула пожежа, а наслідки ураження ще встановлюються.

"Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що 11 жовтня повідомлялося, що ЗС РФ продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ. Для українських сил був "вкрай жахливий день" у районі Новоіванівки. Там вступити в бій довелося навіть артилеристам і операторам БПЛА.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що командування РФ перекинуло в Курську область близько 50 тисяч своїх військових.