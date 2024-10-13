ВС РФ обстреляли Украину КАБами, баллистикой и БпЛА: взрывы раздавались в нескольких областях (фото)

По информации Воздушных сил, враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами, двумя КАБами и 68 ударными БпЛА. Ночью был сбит 31 "Шахед".

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Ночью 13 октября 2024 года ВС РФ в очередной раз нанес удар по Украине баллистическими ракетами, управляемыми авиационными ракетами и ударными БпЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"В ночь на 13 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области — РФ и ВОТ Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской обл., а также 68-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.)", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БпЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ.

Результаты атаки ВС РФ на Украину 13 октября Фото: Воздушные силы ВСУ

Результаты ночной атаки по областям

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 01:56, в столице — в 04:56.

"В столице слышны звуки взрывов — работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", — писал ночью 13 октября мэр города Владимир Кличко.

В Киевской ОГА отмечали, что в области было зафиксировано движение вражеских БпЛА. Там также отметили, что в регионе работали силы ПВО и попросили не фотографировать и не снимать работу защитников.

В Черкасской ОГА в ночь на 13 октября сообщали о повышенной опасности. Там предупредили об угрозе применения врагом ударных БпЛА.

Другие ОВА не сообщали о сбитии в областях вражеских "Шахедов". Также на момент выхода материала отсутствует информация в Национальной полиции и Офисе Генпрокурора.

Напомним, в ночь на 12 октября 2024 года противник атаковал Украину ракетами неустановленного типа. Тогда взрывы раздавались в пяти областях.

Ранее в Киевской МВА рассказывали о методе атаки противника, который остается неизменным — террор мирных городов. Он заключается в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и тому подобное. ВС РФ надеются, что это им поможет осуществить задуманные планы.