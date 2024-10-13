ЗС РФ обстріляли Україну КАБами, балістикою та БпЛА: вибухи лунали в кількох областях (фото)

За інформацією Повітряних сил, ворог атакував Україну двоам балістичними ракетами, двома КАБами та 68 ударними БпЛА. Вночі було збито 31 "Шахед".

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Вночі 13 жовтня 2024 року ЗС РФ вкотре завдав удару по Україні балістичними ракетами, керованими авіаційними ракетами та ударними БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах України.

"У ніч на 13 жовтня 2024 року ворог задав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області – РФ та ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 68-ма ударними БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел – РФ.)", — розповіли у відомстві.

Там додали, що в результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БпЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ.

Результати атаки ЗС РФ на Україну 13 жовтня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Результати нічної атаки по областях

Повітряна тривога в Київській області була оголошена в 01:56, в столиці — в 04:56.

"У столиці чути звуки вибухів — працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", — писав вночі 13 жовтня мер міста Володимир Кличко.

В Київській ОВА зазначали, що в області був зафіксований рух ворожих БпЛА. Там також зазначили, що в регіоні працювали сили ППО та попрохали не фотографувати та не знімати роботу захисників.

В Черкаській ОВА в ніч на 13 жовтня повідомляли про підвищену небезпеку. Там попередили про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Інші ОВА не повідомляли про збиття в областях ворожих "Шахедів". Також на момент виходу матеріалу відсутня інформація в Національній поліції та Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня 2024 року противник атакував Україну ракетами невстановленого типу. Тоді вибухи лунали в п'ятьох областях.

Раніше в Київській МВА розповідали про метод атаки противника, який залишається незмінним — терор мирних міст. Він полягає в тому, щоб атакувати саме вночі, використовуючи ударні БПЛА типу Shahed тощо. ЗС РФ сподіваються, що це їм допоможе здійснити задумані плани.