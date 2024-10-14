"Это набор фраз": советник командующего Павлюка отреагировал на обвинения в унижении бойцов

Фигурант скандала Александр Дмитриев заявил, что вброс на него готовился давно, и он знает, чьих рук это дело, а также заявил, что лицо, которое записывало аудио, намеренно его провоцировало.

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Бойцы Сухопутных войск ВСУ из подразделения "Асгард" заявили, что координатор проекта "ОЧИ" Александр Дмитриев "Тихоход", который представлялся советником командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка, не имея полномочий, отдает приказы и унижает достоинство военных. Сам Дмитриев признал, что голос на аудио — его, но назвал запись манипуляцией и вбросом. Об этом он сказал "Телеграфу".

"Видео является нарезкой бытового разговора. Никаких оскорблений военнослужащему и Вооруженным силам не наносилось. Человек, который записывал тайком аудио, провоцировал постоянно, перебивая собеседников, и другим образом провоцируя реакцию. Даже слышно, что это нарезка фраз", — рассказал Дмитриев.

Также представитель разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук разместил обращение бойцов "Асгарда" на своей странице в сети и тегнул Александра Дмитриева по поводу комментария по этой ситуации.

"Насколько мне известно, то когда журналист о ком-то что-то публикует, то сначала проверяет достоверность полученной информации от первоисточников. В конкретно данном случае Вы этого не делали. Почему не знаю. Поэтому неудивительно, что стали вентилятором. Никакого права гражданское лицо приказа давать военным не имеет. О том, что готовится вброс, известно давно. Известно с чьим участием и мотивацией делается этот вброс и манипуляция", — написал в комментариях под сообщением Макарука "Тихоход".

"Асгард" обвинил советника командующего Павлюка в унижении бойцов

Бойцы "Асгарда" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Александра Дмитриева по прозвищу "Тихоход" во вмешательстве в работу подразделения. По их словам, он угрожал "ломать военных через колено" и унижал их достоинство.

"Кроме внешнего врага, к сожалению, имеем внутреннего. Внутренним врагом считаем того, кто своими осознанными действиями отдаляет победу, наносит вред Силам обороны. Александр Дмитриев, по прозвищу "Тихоход". Гражданское лицо, которое позволяет себе вмешиваться в работу нашего подразделения. А именно: отдавать приказы военным, угрожать "ломать военных через колено", и унижать их достоинство. Похоже на то, что опыт Коли "Катлеты" (Николая Тищенко) их ничему не учит", — говорят бойцы.

Бойцы в своем обращении отметили, что доверяют и уважают высшее командование, но просят вмешаться в ситуацию, а "Тихохода" извиниться перед ними.

В подтверждение своих слов они выложили аудио, на котором слышно, как мужчина ругается и оскорбляет кого-то. По словам бойцов, голос на записи принадлежит Александру Дмитриеву.

"Я, бл***, говорю, ты за*бал меня. Я тебе отец, что ли, бл***. Или ты сыночек мне, что я должен постоянно лояльно с тобой говорить. Ты совесть имей, блядь. Что это за хуйня, что за сопли, блядь? Да ты заебал меня. Я тебя, блядь, уговариваю. Понимаешь? Я по-человечески с вами разговариваю, блядь. Ты думаешь, я не умею ломать или делать через колено, нах*й? Разговор окончен", — слышно на аудиозаписи.

Напомним, что 12 октября в Днепре представители ТЦК и СП остановили гендиректора Steko Сергея Положая для проверки документов. Тот в ответ начал нецензурно ругаться и сказал военному: "ты солдат — п*здуй копай".