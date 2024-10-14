"Це набір фраз": радник командувача Павлюка відреагував на звинувачення в приниженні бійців

Фігурант скандалу Олександр Дмітрієв заявив, що вкид на нього готувався давно, і він знає, чиїх рук це справа, а також заявив, що особа, яка записувала аудіо, навмисно його провокувала.

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Бійці Сухопутних військ ЗСУ з підрозділу "Асгард" заявили, що координатор проєкту "ОЧІ" Олександр Дмітрієв "Тихоход", який представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка, не маючи повноважень, віддає накази та принижує гідність військових. Сам Дмітрієв визнав, що голос а аудіо — його, але назвав запис маніпуляцією і вкидом. Про це він сказав "Телеграфу".

"Відео є нарізкою побутової розмови. Ніяких образ військовослужбовцю та Збройним силам не наносилось. Людина, що записувала потайки аудіо, провокувала постійно, перебиваючи співбесідників, та іншим чином провокуючи реакцію. Навіть чутно, що це нарізка фраз", — розповів Дмітрієв.

Також речник розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук розмістив звернення бійців "Асгарду" на своїй сторінці в мережі і тегнув Олександра Дмітрієва з приводу коментаря щодо цієї ситуації.

"Наскільки мені відомо, то коли журналіст про когось щось публікує, то спочатку перевіряє достовірність отриманої інформації від першоджерел. В конкретно данному випадку Ви цього не робили. Чому не знаю. Тому не дивно що стали вентилятором. Жодного права цивільна особа наказу давати військовим не має. Про те що готується вкид, відомо давно. Відомо з чиєю участю та мотивацією робиться цей вкид та маніпуляція", — написав в коментарях під дописом Макарука "Тихоход".

"Асгард" звинуватив радника командувача Павлюка в приниженні бійців

Бійці "Асгарду" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход" у втручанні в роботу підрозділу. За їхніми словами, він погрожував "ламати військових через коліно" та принижував їхню гідність.

"Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього. Внутрішнім ворогом вважаємо того, хто своїми усвідомленими діями віддаляє перемогу, завдає шкоду Силам оборони. Олександр Дмітрієв, на прізвисько "Тихоход". Цивільна особа, яка дозволяє собі втручатись у роботу нашого підрозділу. А саме: віддавати накази військовим, погрожувати "ломати військових через коліно", та принижувати їх гідність. Схоже на те, що досвід Колі "Катлєти" (Миколи Тищенка) їх нічому не вчить", — кажуть бійці.

Бійці у своєму зверненні зазначили, що довіряють і поважають вище командування, але просять втрутитися у ситуацію, а "Тихохода" вибачитися перед ними.

В підтвердження своїх слів вони виклали аудіо, на якому чути, як чоловік лається і ображає когось. За словами бійців, голос на запису належить Олександру Дмітрієву.

"Я, бл***, кажу, ти за*бав мене. Я тобі батько, чи що, бл***. Чи ти синочок мені, що я повинен постійно лояльно з тобою говорити. Ти совість май, бл***. Що це за ху**я, за соплі, бл***? Та ти за*бав мене. Я тебе, бл***, вмовляю. Розумієш? Я по-людськи з вами говорю, бл***. Ти думаєш, я не вмію ламати чи робити через коліно, нах*й? Розмова закінчена", — чути на аудіозаписі.

Нагадаємо, що 12 жовтня у Дніпрі представники ТЦК та СП зупинили гендиректора Steko Сергія Положая для перевірки документів. Той у відповідь почав нецензурно лаятися і сказав військовому: "ти солдат — п*здуй копай".