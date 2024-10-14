Не только из-за отключений света и Трампа: Украину ждет "мрачная зима", — WSJ

По мнению издания, принуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, а лишь подбодрит президента РФ Владимира Путина стремиться к установлению полного контроля над украинской территорией.

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Украину ждет тяжелая зима на фоне наращивания наступательных действий России и ослабевающей поддержки со стороны США. Об этом 14 октября пишет американское издание The Wall Street Journal.

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Затянется на годы: у Зеленского объяснили, почему мирный план может не сработать

"В условиях ограниченных и медленных поставок западного оружия Украину ожидает мрачная зима. Ее превосходящие по численности и вооружению военные медленно, но неуклонно теряют позиции на главном восточном фронте, пытаясь нанести тяжелый урон России и при этом свести к минимуму свои собственные потери", — пишет WSJ.

Однако перспектива "мрачной зимы" выглядит все более удручающей, как отметил один из украинских официальных лиц.

Как отмечают американские журналисты, ситуацию усугубляют российские ракетные и беспилотные удары по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает масштабные отключения электроэнергии, которые могут стать еще более критическими в зимний период. Несмотря на то что украинские войска продолжают удерживать важные позиции на востоке, такие как Часов Яр Донецкой области, российские силы захватили город Угледар и продвигаются к Покровску, что вызывает тревогу у украинских командиров, пишет издание.

Президент США Джо Байден и другие западные лидеры продолжают выражать поддержку Украине, однако объем помощи недостаточен для того, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию в войне. Один из украинских чиновников, имя которого не названо, отметил, что западные лидеры хотят видеть победу Украины, но предоставляемая поддержка недостаточна для достижения этой цели.

"Принуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, а лишь подбодрит Путина продолжать свою цель — полный контроль над Украиной. Почему он должен останавливаться? Конкурировать с Западом он может только страхом — что ты испугаешься, а он получит то, что хочет", — пишет издание.

Новые вызовы для Украины

К числу новых вызовов для Киева можно отнести возможную победу Дональда Трампа на предстоящих выборах в США. Трамп уже заявил, что в случае победы будет стремиться к быстрому мирному соглашению с Россией, что вызывает опасения в Украине, ведь президент России Владимир Путин явно намерен добиться капитуляции Киева, по мнению WSJ. Тем временем Россия планирует увеличить военные расходы на 25% в следующем году, что свидетельствует о ее готовности продолжать войну в долгосрочной перспективе.

В ходе своих поездок в Европу и США президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал к увеличению поставок оружия и гарантиям безопасности. Он представил свой "план победы", включающий завершение войны на условиях, выгодных для Украины, однако администрация Байдена охладила этот призыв, отметив, что некоторые запросы повторяют уже сделанные предложения.

Советник Зеленского Михаил Подоляк назвал этот план "детальной стратегией", которая включает военные, экономические, политические и дипломатические шаги для завершения войны. Одним из ключевых запросов являются поставки дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow, которые позволят Украине атаковать военные цели вглубь России. По мнению Подоляка, это могло бы изменить стратегические расчеты Путина, усилив внутреннее давление в России.

Тем не менее, США пока воздерживаются от таких поставок, опасаясь эскалации конфликта. Подоляк предупреждает, что без дополнительной поддержки война может затянуться на годы, что ослабит позиции Запада на международной арене. По его словам, принуждение Украины к переговорам с позиции слабости лишь вдохновит Путина на продолжение конфликта.

Война истощает Украину

Украина демонстрирует готовность эффективно использовать дополнительную помощь. В августе украинские войска провели наступление на Курскую область России, захватив около 100 населенных пунктов, а также осуществили серию ударов по российским военным объектам. Однако украинские силы испытывают нехватку техники, в частности бронетехники и артиллерии, а также ощущают дефицит личного состава.

На внутреннем фронте война истощает Украину, и опросы показывают рост числа граждан, готовых к переговорам. Однако, согласно опросам августа, менее одного из десяти украинцев готов согласиться на территориальные уступки России. Политолог Константин Батожский отметил: "Они не готовы перевернуть страницу".

Россия также несет значительные потери. По данным американских аналитиков, сентябрь стал самым смертоносным месяцем для российской армии с потерями до 1200 человек в день. Российские военные успехи в основном достигаются за счет массовых атак пехоты, состоящей из заключенных, которым обещают помилование и зарплату. Подполковник армии США Джон Нагл заявил, что Украина продолжает наносить России такие потери, которые неприемлемы для любой страны, кроме абсолютной автократии. По его мнению, надежды Путина на легкую победу зависят от возможной победы Трампа.

Украинские военные сходятся во мнении, что любое мирное соглашение без полной победы не будет долговечным. Как сказал пилот БПЛА Александр Солонько: "Они нападут снова, и это будет продолжаться, пока наша страна не исчезнет с карты мира".

Напомним, СМИ писали о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ, что усложнит выделение кредитов Украине за счет замороженных активов РФ, чтобы помочь кандидату в президенты США Дональду Трампу.