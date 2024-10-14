Не тільки через відключення світла і Трампа: на Україну чекає "похмура зима", — WSJ

На думку видання, примус України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, а лише підбадьорить президента РФ Володимира Путіна прагнути до встановлення повного контролю над українською територією.

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На Україну чекає важка зима на тлі нарощування наступальних дій Росії і ослаблення підтримки з боку США. Про це 14 жовтня пише американське видання The Wall Street Journal.

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Затягнеться на роки: у Зеленського пояснили, чому мирний план може не спрацювати

"В умовах обмежених і повільних поставок західної зброї на Україну очікує похмура зима. Її військові, які переважають за чисельністю та озброєнням, повільно, але неухильно втрачають позиції на головному східному фронті, намагаючись завдати важкої шкоди Росії і при цьому звести до мінімуму свої власні втрати", — пише WSJ.

Однак перспектива "похмурої зими" виглядає дедалі більш гнітючою, як зазначив один з українських офіційних осіб.

Як зазначають американські журналісти, ситуацію погіршують російські ракетні та безпілотні удари по енергетичній інфраструктурі України, що спричиняє масштабні відключення електроенергії, які можуть стати ще більш критичними в зимовий період. Попри те що українські війська продовжують утримувати важливі позиції на сході, такі як Часів Яр Донецької області, російські сили захопили місто Вугледар і просуваються до Покровська, що викликає тривогу в українських командирів, пише видання.

Президент США Джо Байден та інші західні лідери продовжують висловлювати підтримку Україні, однак обсяг допомоги недостатній для того, щоб зупинити Росію і переломити ситуацію у війні. Один з українських чиновників, ім'я якого не названо, зазначив, що західні лідери хочуть бачити перемогу України, але підтримка, яку надають, недостатня для досягнення цієї мети.

"Примус України вести переговори з позиції слабкості не покладе край конфлікту, а лише підбадьорить Путіна продовжувати свою мету — повний контроль над Україною. Чому він повинен зупинятися? Конкурувати із Заходом він може тільки страхом — що ти злякаєшся, а він отримає те, що хоче", — пише видання.

Нові виклики для України

До числа нових викликів для Києва можна віднести можливу перемогу Дональда Трампа на майбутніх виборах у США. Трамп уже заявив, що в разі перемоги буде прагнути до швидкої мирної угоди з Росією, що викликає побоювання в Україні, адже президент Росії Володимир Путін явно має намір домогтися капітуляції Києва, на думку WSJ. Тим часом Росія планує збільшити військові витрати на 25% наступного року, що свідчить про її готовність продовжувати війну в довгостроковій перспективі.

Під час своїх поїздок до Європи і США президент України Володимир Зеленський знову закликав до збільшення поставок зброї та гарантій безпеки. Він представив свій "план перемоги", що включає завершення війни на умовах, вигідних для України, проте адміністрація Байдена охолодила цей заклик, зазначивши, що деякі запити повторюють вже зроблені пропозиції.

Радник Зеленського Михайло Подоляк назвав цей план "детальною стратегією", яка включає військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки для завершення війни. Одним із ключових запитів є постачання далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow, які дозволять Україні атакувати військові цілі вглиб Росії. На думку Подоляка, це могло б змінити стратегічні розрахунки Путіна, посиливши внутрішній тиск у Росії.

Проте США поки що утримуються від таких поставок, побоюючись ескалації конфлікту. Подоляк попереджає, що без додаткової підтримки війна може затягнутися на роки, що послабить позиції Заходу на міжнародній арені. За його словами, примус України до переговорів з позиції слабкості лише надихне Путіна на продовження конфлікту.

Війна виснажує Україну

Україна демонструє готовність ефективно використовувати додаткову допомогу. У серпні українські війська провели наступ на Курську область Росії, захопивши близько 100 населених пунктів, а також здійснили серію ударів по російських військових об'єктах. Однак українські сили відчувають брак техніки, зокрема бронетехніки та артилерії, а також відчувають дефіцит особового складу.

На внутрішньому фронті війна виснажує Україну, і опитування показують зростання кількості громадян, готових до переговорів. Однак, згідно з опитуваннями серпня, менше одного з десяти українців готовий погодитися на територіальні поступки Росії. Політолог Костянтин Батожський зазначив: "Вони не готові перегорнути сторінку".

Росія також зазнає значних втрат. За даними американських аналітиків, вересень став найсмертоноснішим місяцем для російської армії з втратами до 1200 осіб на день. Російські військові успіхи здебільшого досягаються за рахунок масових атак піхоти, що складається з ув'язнених, яким обіцяють помилування і зарплату. Підполковник армії США Джон Нагл заявив, що Україна продовжує завдавати Росії таких втрат, які неприйнятні для будь-якої країни, крім абсолютної автократії. На його думку, надії Путіна на легку перемогу залежать від можливої перемоги Трампа.

Українські військові сходяться на думці, що будь-яка мирна угода без повної перемоги не буде довговічною. Як сказав пілот БПЛА Олександр Солонько: "Вони нападуть знову, і це буде тривати, поки наша країна не зникне з карти світу".

Нагадаємо, ЗМІ писали про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ, що ускладнить виділення кредитів Україні коштом заморожених активів РФ, щоб допомогти кандидату в президенти США Дональду Трампу.