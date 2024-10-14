Дрон Ziyad 107 "Хезболлы" ударил по столовой на базе Израиля: 4 солдат погибли, 60 ранены (фото)

Ударный БПЛА Ziyad 107 пробил потолок столовой во время ужина на военной базе бригады "Голани". При этом сигнал воздушной тревоги не звучал, причины выясняют.

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Вечером 13 октября ливанская группировка "Хезболла" применила два дрона для атак по Израилю. Один из беспилотников сбили в районе Хайфы, второй — нанес удар по военной базе рядом с Биньямином на севере страны. В итоге четверо военнослужащих погибли, еще 58 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Отмечается, что погибшие — новобранцы, проходившие курс молодого бойца на военной базе бригады "Голани". Иранский ударный БПЛА Ziyad 107 пробил потолок столовой во время ужина. Сигнала воздушной тревоги перед атакой не было, по каким причинам — выясняется.

Channel 12 приводит свидетельства очевидцев, которые сообщили, что беспилотник шел на малой высоте и почти "цеплял крыши домов". Значительного объема взрывчатки он при этом не нес.

"Раздался сильный взрыв, железная дверь покорежилась, мы не сразу поняли, что произошло. Вдруг что-то пробило крышу. Мы ничего больше не слышали, кроме жуткого взрыва", — вспоминал один из военных ЦАХАЛ. По его словам, он видел "много окровавленных раненых", которым помогли добраться до убежища и там ждать помощи.

Сообщается, что в ходе этой атаки было больше всего погибших и раненых с начала нападения террористов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Погибшие солдаты из бригады "Голани"

В группировке "Хезболла" заявили, что в ходе атаки "рой беспилотников" атаковал лагерь пехотной бригады "Голани" в Биньямине. Отмечалось, что "потенциал по-прежнему велик и способен проникнуть вглубь Израиля". На протяжении дня "Хезболла" в дополнение к атакам БПЛА также выпустила по Израилю свыше 115 снарядов. В Минобороны Израиля прежде заявляли, что группировка располагает менее, чем третью своего боевого арсенала по состоянию на начало боестолкновений.

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В конце сентября Израиль инициировал военную операцию в Ливане и ввел войска на юг страны. Со стороны ЦАХАЛ последовало несколько авиаударов по Ливану, один из которых ликвидировал лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу. В Минздраве Ливана сообщили, с момента усиления атак Израиля в сентябре погибли более 1,6 тыс. человек.

Напомним, что Израиль отказался от украинского ноу-хау для перехвата дронов и "высокой погрешности".