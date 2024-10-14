Дрон Ziyad 107 "Хезболли" вдарив по їдальні на базі Ізраїлю: 4 солдатів загинули, 60 поранено (фото)

Ударний БПЛА Ziyad 107 пробив стелю їдальні під час вечері на військовій базі бригади "Голані". При цьому сигнал повітряної тривоги не звучав, причини з'ясовують.

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Увечері 13 жовтня ліванське угруповання "Хезболла" застосувало два дрони для атак по Ізраїлю. Один із безпілотників збили в районі Хайфи, другий — завдав удару по військовій базі поруч із Беньяміном на півночі країни. У підсумку четверо військовослужбовців загинули, ще 58 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Зазначається, що загиблі — новобранці, які проходили курс молодого бійця на військовій базі бригади "Голані". Іранський ударний БПЛА Ziyad 107 пробив стелю їдальні під час вечері. Сигналу повітряної тривоги перед атакою не було, з яких причин — з'ясовується.

Channel 12 наводить свідчення очевидців, які повідомили, що безпілотник ішов на малій висоті та майже "чіпляв дахи будинків". Значного обсягу вибухівки він при цьому не ніс.

"Пролунав сильний вибух, залізні двері покрутилися, ми не відразу зрозуміли, що сталося. Раптом щось пробило дах. Ми нічого більше не чули, крім моторошного вибуху", — згадував один із військових ЦАХАЛ. За його словами, він бачив "багато закривавлених поранених", яким допомогли дістатися до сховища і там чекати на допомогу.

Повідомляють, що під час цієї атаки було найбільше загиблих і поранених від початку нападу терористів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Загиблі солдати з бригади "Голані"

В угрупованні "Хезболла" заявили, що під час атаки "рій безпілотників" атакував табір піхотної бригади "Голані" в Беньяміні. Зазначалося, що "потенціал, як і раніше, великий і здатний проникнути вглиб Ізраїлю". Протягом дня "Хезболла" на додаток до атак БПЛА також випустила по Ізраїлю понад 115 снарядів. У Міноборони Ізраїлю раніше заявляли, що угруповання має у своєму розпорядженні менш ніж третину свого бойового арсеналу станом на початок бойових зіткнень.

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Наприкінці вересня Ізраїль ініціював військову операцію в Лівані та ввів війська на південь країни. З боку ЦАХАЛ пішло кілька авіаударів по Лівану, один з яких ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу. У МОЗ Лівану повідомили, що з моменту посилення атак Ізраїлю у вересні загинуло понад 1,6 тис. осіб.

Нагадаємо, що Ізраїль відмовився від українського ноу-хау для перехоплення дронів і "високої похибки".