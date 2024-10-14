Россия не признает, что украинский F-16 уничтожил Су-34, — National interest
В российских СМИ не комментировали заявления провоенных блогеров или Киева о потере Су-34. Не было и сообщений о том, что Су-34 успешно вернулся на базу.
После сообщений о том, что украинский F-16 сбил российский Су-34, в Москве сохраняют молчание. Вместо того чтобы признать это, прокремлевские источники акцентируют внимание на ударе Су-34 по украинскому опорному пункту в Курской области.
Фокус перевел статью Питера Сучиу
Непризнание того, что самолет был сбит, резко контрастирует с предыдущей российской линией. По мере роста потерь значительной части парка Су-34, растет и недовольство среди прокремлевских блогеров.
Несмотря на интенсивные бои в Курской области, Украина все же удерживает позиции, и Кремль может рассчитывать на политические перемены в США, чтобы договориться о более благоприятном решении.
Необычный ответ России на заявления о сбитом Су-34
Спустя день после того, как в социальных сетях появились первые сообщения о том, что Су-34 российских ВВС (Fullback, в классификации НАТО) на территории Украины сбили, вероятно, F-16 Fighting Falcon американского производства, в Москве сохраняли молчание.
Хотя именно прокремлевские блогеры первыми сообщили о потере российского истребителя-бомбардировщика. Вместо того, чтобы признать потерю и попытаться возложить на кого-то вину, как это делалось прежде, теперь в РФ прибегли уже к другому подходу, отмечает автор публикации.
В воскресенье российские государственные СМИ сообщили, что Су-34 использовали в атаке в "приграничной зоне" Курской области, что он атаковал "украинский опорный пункт" с использованием усовершенствованных боеприпасов.
Экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по украинскому опорному пункту в приграничье Курской области, говорилось в публикации ТАСС.
Су-34 — важнейший актив для российских воздушных операций. Эти истребители понесли значительные потери в ходе конфликта — до четверти довоенного парка ВКС РФ. По оценкам американского издания, даже при расширении производства Москва не сможет справиться с темпами потерь.
F-16 сбил Су-34: о чем умолчали в РФ
В ТАСС не комментировали заявления провоенных блогеров или Киева о том, что Су-34 был сбит. Также не было сообщений о том, что Су-34 успешно выполнил свою миссию и вернулся на базу.
В сообщении об атаке на украинский опорный пункт в приграничной зоне также не уточнялось, находился ли этот пункт на российской территории.
На недавнем брифинге "Институт изучения войны" (ISW) предположили, что российские военные пытаются вернуть как можно большую территорию до наступления "неблагоприятной погоды", что предоставит украинским войскам время окопаться и укрепить позиции.
Несмотря на интенсивные бои, Украина продолжает удерживать позиции на территории РФ.
Напомним, что эксперты сообщили о том, какой ракетой атаковали российский Су-34.