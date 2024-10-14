Россия не признает, что украинский F-16 уничтожил Су-34, — National interest

В российских СМИ не комментировали заявления провоенных блогеров или Киева о потере Су-34. Не было и сообщений о том, что Су-34 успешно вернулся на базу.

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После сообщений о том, что украинский F-16 сбил российский Су-34, в Москве сохраняют молчание. Вместо того чтобы признать это, прокремлевские источники акцентируют внимание на ударе Су-34 по украинскому опорному пункту в Курской области.

Фокус перевел статью Питера Сучиу

Непризнание того, что самолет был сбит, резко контрастирует с предыдущей российской линией. По мере роста потерь значительной части парка Су-34, растет и недовольство среди прокремлевских блогеров.

Несмотря на интенсивные бои в Курской области, Украина все же удерживает позиции, и Кремль может рассчитывать на политические перемены в США, чтобы договориться о более благоприятном решении.

Необычный ответ России на заявления о сбитом Су-34

Спустя день после того, как в социальных сетях появились первые сообщения о том, что Су-34 российских ВВС (Fullback, в классификации НАТО) на территории Украины сбили, вероятно, F-16 Fighting Falcon американского производства, в Москве сохраняли молчание.

Хотя именно прокремлевские блогеры первыми сообщили о потере российского истребителя-бомбардировщика. Вместо того, чтобы признать потерю и попытаться возложить на кого-то вину, как это делалось прежде, теперь в РФ прибегли уже к другому подходу, отмечает автор публикации.

В воскресенье российские государственные СМИ сообщили, что Су-34 использовали в атаке в "приграничной зоне" Курской области, что он атаковал "украинский опорный пункт" с использованием усовершенствованных боеприпасов.

Экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по украинскому опорному пункту в приграничье Курской области, говорилось в публикации ТАСС.

Су-34 — важнейший актив для российских воздушных операций. Эти истребители понесли значительные потери в ходе конфликта — до четверти довоенного парка ВКС РФ. По оценкам американского издания, даже при расширении производства Москва не сможет справиться с темпами потерь.

F-16 сбил Су-34: о чем умолчали в РФ

В ТАСС не комментировали заявления провоенных блогеров или Киева о том, что Су-34 был сбит. Также не было сообщений о том, что Су-34 успешно выполнил свою миссию и вернулся на базу.

В сообщении об атаке на украинский опорный пункт в приграничной зоне также не уточнялось, находился ли этот пункт на российской территории.

Важно

Пентагон поддерживает передачу Украине крылатых ракет JASSM и сети Link 16, — CNN

На недавнем брифинге "Институт изучения войны" (ISW) предположили, что российские военные пытаются вернуть как можно большую территорию до наступления "неблагоприятной погоды", что предоставит украинским войскам время окопаться и укрепить позиции.

Несмотря на интенсивные бои, Украина продолжает удерживать позиции на территории РФ.

Напомним, что эксперты сообщили о том, какой ракетой атаковали российский Су-34.