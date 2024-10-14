Росія не визнає, що український F-16 знищив Су-34, — National interest

У російських ЗМІ не коментували заяви провоєнних блогерів або Києва про втрату Су-34. Не було і повідомлень про те, що Су-34 успішно повернувся на базу.

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Після повідомлень про те, що український F-16 збив російський Су-34, у Москві зберігають мовчання. Замість того щоб визнати це, прокремлівські джерела наголошували на ударі Су-34 по українському опорному пункту в Курській області.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу.

Невизнання того, що літак був збитий, різко контрастує з попередньою російською лінією. У міру зростання втрат значної частини парку Су-34, зростає і невдоволення серед прокремлівських блогерів.

Попри інтенсивні бої в Курській області, Україна все ж таки утримує позиції, і Кремль може розраховувати на політичні зміни в США, щоб домовитися про більш сприятливе рішення.

Незвичайна відповідь Росії на заяви про збитий Су-34

Через день після того, як у соціальних мережах з'явилися перші повідомлення про те, що Су-34 російських ВПС (Fullback, за класифікацією НАТО) на території України збили, імовірно, F-16 Fighting Falcon американського виробництва, у Москві зберігали мовчання.

Хоча саме прокремлівські блогери першими повідомили про втрату російського винищувача-бомбардувальника. Замість того, щоб визнати втрату і спробувати покласти на когось провину, як це робилося колись, тепер у РФ вдалися вже до іншого підходу, зазначає автор публікації.

У неділю російські державні ЗМІ повідомили, що Су-34 використовували в атаці в "прикордонній зоні" Курської області, що він атакував "український опорний пункт" з використанням удосконалених боєприпасів.

Екіпаж російського винищувача Су-34 завдав удару по українському опорному пункту в прикордонні Курської області, йшлося в публікації ТАРС.

Су-34 — найважливіший актив для російських повітряних операцій. Ці винищувачі зазнали значних втрат під час конфлікту — до чверті довоєнного парку ПКС РФ. За оцінками американського видання, навіть при розширенні виробництва Москва не зможе впоратися з темпами втрат.

F-16 збив Су-34: про що промовчали у РФ

У ТАРС не коментували заяви провоєнних блогерів або Києва про те, що Су-34 було збито. Також не було повідомлень про те, що Су-34 успішно виконав свою місію і повернувся на базу.

У повідомленні про атаку на український опорний пункт у прикордонній зоні також не уточнювалося, чи перебував цей пункт на російській території.

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Пентагон підтримує передання Україні крилатих ракет JASSM і мережі Link 16, — CNN

На нещодавньому брифінгу "Інститут вивчення війни" (ISW) припустили, що російські військові намагаються повернути якомога більшу територію до настання "несприятливої погоди", що надасть українським військам час окопатися і зміцнити позиції.

Попри інтенсивні бої, Україна продовжує утримувати позиції на території РФ.

Нагадаємо, що експерти повідомили про те, якою ракетою атакували російський Су-34.