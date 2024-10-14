Росія не визнає, що український F-16 знищив Су-34, — National interest
У російських ЗМІ не коментували заяви провоєнних блогерів або Києва про втрату Су-34. Не було і повідомлень про те, що Су-34 успішно повернувся на базу.
Після повідомлень про те, що український F-16 збив російський Су-34, у Москві зберігають мовчання. Замість того щоб визнати це, прокремлівські джерела наголошували на ударі Су-34 по українському опорному пункту в Курській області.
Фокус переклав статтю Пітера Сучіу.
Невизнання того, що літак був збитий, різко контрастує з попередньою російською лінією. У міру зростання втрат значної частини парку Су-34, зростає і невдоволення серед прокремлівських блогерів.
Попри інтенсивні бої в Курській області, Україна все ж таки утримує позиції, і Кремль може розраховувати на політичні зміни в США, щоб домовитися про більш сприятливе рішення.
Незвичайна відповідь Росії на заяви про збитий Су-34
Через день після того, як у соціальних мережах з'явилися перші повідомлення про те, що Су-34 російських ВПС (Fullback, за класифікацією НАТО) на території України збили, імовірно, F-16 Fighting Falcon американського виробництва, у Москві зберігали мовчання.
Хоча саме прокремлівські блогери першими повідомили про втрату російського винищувача-бомбардувальника. Замість того, щоб визнати втрату і спробувати покласти на когось провину, як це робилося колись, тепер у РФ вдалися вже до іншого підходу, зазначає автор публікації.
У неділю російські державні ЗМІ повідомили, що Су-34 використовували в атаці в "прикордонній зоні" Курської області, що він атакував "український опорний пункт" з використанням удосконалених боєприпасів.
Екіпаж російського винищувача Су-34 завдав удару по українському опорному пункту в прикордонні Курської області, йшлося в публікації ТАРС.
Су-34 — найважливіший актив для російських повітряних операцій. Ці винищувачі зазнали значних втрат під час конфлікту — до чверті довоєнного парку ПКС РФ. За оцінками американського видання, навіть при розширенні виробництва Москва не зможе впоратися з темпами втрат.
F-16 збив Су-34: про що промовчали у РФ
У ТАРС не коментували заяви провоєнних блогерів або Києва про те, що Су-34 було збито. Також не було повідомлень про те, що Су-34 успішно виконав свою місію і повернувся на базу.
У повідомленні про атаку на український опорний пункт у прикордонній зоні також не уточнювалося, чи перебував цей пункт на російській території.
На нещодавньому брифінгу "Інститут вивчення війни" (ISW) припустили, що російські військові намагаються повернути якомога більшу територію до настання "несприятливої погоди", що надасть українським військам час окопатися і зміцнити позиції.
Попри інтенсивні бої, Україна продовжує утримувати позиції на території РФ.
Нагадаємо, що експерти повідомили про те, якою ракетою атакували російський Су-34.