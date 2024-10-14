"Маленькое насекомое": B-21 Raider — первый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman за 10 лет

Радиолокационная сигнатура бомбардировщика очень маленькая — размером с насекомое, благодаря инновационной конструкции летающего крыла и улучшенным материалам, поглощающим радиолокационное излучение.

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Бомбардировщик B-21 Raider, который компания Northrop Grumman представила в декабре 2022 года, стал первым новым стратегическим бомбардировщиком за десятилетия. Его разработали для замены B-1 Lancer и B-2 Spirit. За счет передовых стелс-технологий, цифрового проектирования и многофункциональных возможностей истребитель может доставлять и ядерные, и обычные боеприпасы.

Фокус перевел статью Питера Сучиу в National Interest.

ВВС США намерены закупить более сотни B-21, что сделает его более рентабельным, чем B-2. B-21 сыграет решающую роль в противодействии угрозам со стороны Китая и России.

В начале декабря 2022 года аэрокосмический гигант Northrop Grumman официально представил публике свой первый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Northrop Grumman B-2 Spirit дебютировал публично в ноябре 1988 года.

Бомбардировщик B-21 Raider

Внешне Raider очень напоминает B-2, но на самом деле представляет скачок на поколение в технологическом развитии самолетов. Raider разрабатывался в качестве многофункциональной основы модернизированного парка бомбардировщиков. Он постепенно заменит устаревшие бомбардировщики Rockwell B-1 Lancer и B-2 Spirit, которые сейчас находятся на вооружении. B-21 — это самолет-невидимка двойного назначения, способный нести и обычные, и ядерные боеприпасы.

Этот дальний бомбардировщик получил свое название в честь 80 человек, участвовавших в "Рейде Дулиттла" на Токио весной 1942 года.

B-21 Raider разработан с использованием новаторских цифровых инженерных методов аэрокосмической компании и передовых производственных технологий. В ноябре прошлого года он совершил свой первый испытательный полет в Палмдейле, штат Калифорния, где сейчас проходит испытания.

Ранее ВВС США заявляли, что не будут давать предварительного уведомления относительно того, когда именно состоится первый полет, но Raider проходил рулежные испытания — и была вероятность, что первый полет мог произойти неожиданно. Как это было с General Dynamics F-16 Fighting Falcon почти 50 лет назад, когда он поднялся в воздух во время высокоскоростного рулежного испытания.

Событие не афишировалось, но около трех десятков любителей авиации стали свидетелями того, как бомбардировщик в дизайне летающего крыла поднялся в небо.

"B-21 Raider проходит летные испытания", — подтвердила в своем заявлении представительница ВВС Энн Стефанек.

Летные испытания — критически важный этап в испытательной кампании, проводимый центром ВВС и объединенной группой B-21 412th Test Wings.

Бомбардировщик B-21 Raider

Стелс-технология B-21 Raider

У B-21 — конструкция "летающего крыла", которая напоминает B-2 Spirit, но, как писал Институт Хадсона в своей статье, "Raider воплощает в себе десятилетия достижений в области стелс-технологий, которые, как ожидается, намного опередят дальнейшее развитие в области оборонительных систем".

Сообщается, что этот самолет нужен для победы в потенциальной войне с Китаем, поскольку многие из приоритетных целей КНР расположены глубоко на китайской территории и защищены передовыми средствами ПВО.

Авторы статьи подчеркнули, что скрытность B-21 Raider лишит даже равных противников, таких как Китай или Россия, критически важной информации, необходимой для нейтрализации бомбардировщика, а пилоты усовершенствованного стратегического бомбардировщика также смогут адаптироваться и менять цели во время миссии.

"B-21 может доставлять большие полезные нагрузки точно и своевременно, перехватывать инициативу и останавливать агрессивную кампанию против войск США или союзников", — добавили авторы.

Стелс-технология еще не означает, что у B-21 будут схожие эксплуатационные расходы, как и у известного своей дороговизной B-2 Spirit. ВВС США эксплуатируют только 21 экземпляр бомбардировщика B‑2, но планируют закупить более 100 более дешевых B‑21. Увеличение парка B‑21 сверх сотни приведет к снижению расходов на эксплуатацию и обслуживание самолета.

B-21: стелс-сигнатура такая же маленькая, как насекомое

После презентации самолета в конце 2022 года, согласно многочисленным сообщения, отмечалось, что у B-21 Raider может быть такая же маленькая сигнатура радара, как "насекомое".

Дизайн самолета, а также его композитный материал, очень хорошо подходят для радара.

"Возможно, наиболее выдающиеся особенности B-21 — это его тонкие, едва заметные воздухозаборники. В отличие от более высоких, зубчатых в B-2 у B-21 они почти составляют часть корневого наплыв крыла. Это удобно для скрытности — радары любят резкие углы и большие полости — но воздухозаборники настолько тонкие и неглубокие, что кажутся едва ли достаточно большими, чтобы поглотить воздух для питания двигателей B-21.

У B-21 будет высокий практический потолок полета, что может еще больше затруднить обнаружение воздухозаборников радаром.

Более того, Northrop Grumman постоянно совершенствует свое покрытие из поглощающего радиолокационные сигналы материала, которое, как ожидается, будет более устойчивым, чем покрытие на B-2 Spirit. Это может позволить быстрее разворачиваться между вылетами, одновременно снижая радиолокационную заметность. Неизвестно, действительно ли Raider такой же маленький, как насекомое на радаре, но B-21, скорее всего, будет самолетом, который действительно трудно отследить.

Об авторе

Питер Сучиу — автор публикаций в более, чем десятке журналов, газет и веб-сайтов. За время журналистской карьеры он опубликовал более трех тысяч научных публикаций, посвященных военному оборудованию, истории оружия, кибербезопасности, внешней политике и пр.

Напомним, что американский стелс-бомбардировщик B-21 Raider проходит этап летных испытаний.