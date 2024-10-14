"Маленька комаха": B-21 Raider — перший стратегічний бомбардувальник Northrop Grumman за 10 років

Радіолокаційна сигнатура бомбардувальника дуже маленька — розміром з комаху, завдяки інноваційній конструкції летючого крила і поліпшеним матеріалам, що поглинають радіолокаційне випромінювання.

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Бомбардувальник B-21 Raider, який компанія Northrop Grumman представила в грудні 2022 року, став першим новим стратегічним бомбардувальником за десятиліття. Його розробили для заміни B-1 Lancer і B-2 Spirit. Завдяки передовим стелс-технологіям, цифровому проєктуванню та багатофункціональним можливостям винищувач може доставляти і ядерні, і звичайні боєприпаси.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу в National Interest.

ВПС США мають намір закупити понад сотню B-21, що зробить його більш рентабельним, ніж B-2. B-21 відіграє вирішальну роль у протидії загрозам з боку Китаю і Росії.

На початку грудня 2022 року аерокосмічний гігант Northrop Grumman офіційно представив публіці свій перший стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Northrop Grumman B-2 Spirit дебютував публічно в листопаді 1988 року.

Бомбардувальник B-21 Raider

Зовні Raider дуже нагадує B-2, але насправді являє собою стрибок на покоління в технологічному розвитку літаків. Raider розроблявся як багатофункціональна основа модернізованого парку бомбардувальників. Він поступово замінить застарілі бомбардувальники Rockwell B-1 Lancer і B-2 Spirit, які зараз перебувають на озброєнні. B-21 — це літак-невидимка подвійного призначення, здатний нести звичайні і ядерні боєприпаси.

Цей дальній бомбардувальник отримав свою назву на честь 80 осіб, які брали участь у "Рейді Дуліттла" на Токіо навесні 1942 року.

B-21 Raider розроблено з використанням новаторських цифрових інженерних методів аерокосмічної компанії та передових виробничих технологій. У листопаді минулого року він здійснив свій перший випробувальний політ у Палмдейлі, штат Каліфорнія, де зараз проходить випробування.

Раніше ВПС США заявляли, що не даватимуть попереднього повідомлення щодо того, коли саме відбудеться перший політ, але Raider проходив рульові випробування — і була ймовірність, що перший політ міг статися несподівано. Як це було з General Dynamics F-16 Fighting Falcon майже 50 років тому, коли він піднявся в повітря під час високошвидкісного рульового випробування.

Подія не афішувалася, але близько трьох десятків любителів авіації стали свідками того, як бомбардувальник у дизайні летючого крила піднявся в небо.

"B-21 Raider проходить льотні випробування", — підтвердила у своїй заяві представниця ВПС Енн Стефанек.

Льотні випробування — критично важливий етап у випробувальній кампанії, проведений центром ВПС і об'єднаною групою B-21 412th Test Wings.

Бомбардувальник B-21 Raider

Стелс-технологія B-21 Raider

У B-21 — конструкція "летючого крила", яка нагадує B-2 Spirit, але, як писав Інститут Гадсона у своїй статті, "Raider втілює в собі десятиліття досягнень у сфері стелс-технологій, які, як очікується, набагато випередять подальший розвиток у сфері оборонних систем".

Повідомляють, що цей літак потрібен для перемоги в потенційній війні з Китаєм, оскільки багато з пріоритетних цілей КНР розташовані глибоко на китайській території та захищені передовими засобами ППО.

Автори статті наголосили, що скритність B-21 Raider позбавить навіть рівних супротивників, таких як Китай або Росія, критично важливої інформації, необхідної для нейтралізації бомбардувальника, а пілоти вдосконаленого стратегічного бомбардувальника також зможуть адаптуватися і змінювати цілі під час місії.

"B-21 може доставляти великі корисні навантаження точно і своєчасно, перехоплювати ініціативу і зупиняти агресивну кампанію проти військ США або союзників", — додали автори.

Стелс-технологія ще не означає, що у B-21 будуть схожі експлуатаційні витрати, як і у відомого своєю дорожнечею B-2 Spirit. ВПС США експлуатують тільки 21 екземпляр бомбардувальника B-2, але планують закупити понад 100 дешевших B-21. Збільшення парку B-21 понад сотню призведе до зниження витрат на експлуатацію та обслуговування літака.

B-21: стелс-сигнатура така ж маленька, як комаха

Після презентації літака наприкінці 2022 року, згідно з численними повідомленнями, зазначалося, що у B-21 Raider може бути така сама маленька сигнатура радара, як "комаха".

Дизайн літака, а також його композитний матеріал, дуже добре підходять для радара.

"Можливо, найбільш видатні особливості B-21 — це його тонкі, ледь помітні повітрозабірники. На відміну від більш високих, зубчастих у B-2, у B-21 вони майже становлять частину кореневого напливу крила. Це зручно для скритності — радари люблять різкі кути й великі порожнини — але повітрозабірники настільки тонкі та неглибокі, що здаються навряд чи достатньо великими, щоб поглинути повітря для живлення двигунів B-21.

У B-21 буде висока практична стеля польоту, що може ще більше ускладнити виявлення повітрозабірників радаром.

Ба більше, Northrop Grumman постійно вдосконалює своє покриття з матеріалу, що поглинає радіолокаційні сигнали, яке, як очікується, буде більш стійким, ніж покриття на B-2 Spirit. Це може дозволити швидше розвертатися між вильотами, одночасно знижуючи радіолокаційну помітність. Невідомо, чи дійсно Raider такий самий маленький, як комаха на радарі, але B-21, найімовірніше, буде літаком, який дійсно важко відстежити.

Про автора

Пітер Сучіу — автор публікацій у більш ніж десятці журналів, газет і вебсайтів. За час журналістської кар'єри він опублікував понад три тисячі наукових публікацій, присвячених військовому обладнанню, історії зброї, кібербезпеці, зовнішній політиці тощо.

Нагадаємо, що американський стелс-бомбардувальник B-21 Raider проходить етап льотних випробувань.