Выпустил 70-мм снаряды: ракетный дрон Sarisa SRS-1A успешно прошел испытания (фото)

Дрон производства греческой компании комплектуется ракетами Hydra 70, которые широко используется войсками НАТО. Обычно эти ракеты устанавливаются на легких наземных транспортных средствах или вертолетах, таких как AH-64 Apache.

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Ударный дрон SARISA SRS-1A успешно прошел второй тест с применением ракет калибра 70 мм. Испытания проводились под контролем вооруженных сил Греции на полигоне Главного управления оборонной техники и инвестиций страны. Об этом пресс-служба SAS Technology сообщила в соцсети Х.

Thales Belgium, дочернее подразделение Thales Group, оказало поддержку, поставило испытательные боеприпасы и выдало сертификат на использование SRS-1A с 70-мм ракетами.

В ходе испытаний дрон продемонстрировал свою систему регулировки угла пусковой установки, возможности точного наведения даже в условиях ветра и сниженного эффекта выхлопа ракеты за счет аэродинамических и механических вмешательств.

SAS Technology теперь готовится к эксплуатационным испытаниям с использованием серийных моделей БПЛА SARISA. Вооруженным силам Греции сообщили о возможностях этого БПЛА, а также о других системах, разработанных SAS Technology.

Соответствующим ведомства предложили участвовать в тесте в операционных сценариях, приближенных к боевым. Среди прочего, речь о запуске управляемых и неуправляемых ракет для последующей оценки возможностей UAV Sarisa.

Тяжелый дрон SARISA

SARISA представляет собой тяжелый многороторный БПЛА, разработанный греческой компанией Spirit Aeronautical Systems S.A

длина беспилотника — 165 см;

ширина — 218 см;

высота — 45 см;

максимальный взлетный вес — 60 кг, что позволяет нести значительную полезную нагрузку;

время полета варьируется, при максимальной полезной — 20 минут.

У этой вооруженной платформы с оружием различного типа есть ряд преимуществ, его можно использовать в целом ряде миссий, в т.ч. и для тактических атак "воздух-земля". Дрон можно настроить и для тактических грузовых миссий, так чтобы он пополнял запасы.

Дрон дополняется одинарной или двойной пусковыми установками, способными вмещать различные ракеты, в т.ч. широко применяемые Hydra 70 для тактических атак "воздух-земля" и поддержки наземных подразделений в боевых ситуациях.

Sarisa SRS-1R26 Sarisa SRS-1R26 Sarisa SRS-1R26

Ракета Hydra 70 широко используется вооруженными силами НАТО и обычно устанавливается на легких наземных транспортных средствах или вертолетах, таких как AH-64 Apache.

Другой вариант конфигурации — тактический грузовой носитель, позволяющий Sarisa SRS-1A выполнять задачи по снабжению воинских частей, облегчая логистические операции.

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Sarisa SRS-1R26 — еще один вариант вооруженного дрона Sarisa. Беспилотник оснащен раскрывающейся в полете стойкой, способной нести до четырех пусковых установок РПГ-26, каждая из которых оснащена SFM-26A (ударно-спусковой механизм). Такая конфигурация позволяет дрону эффективно поражать цели с воздуха на близких и средних расстояниях

Напомним о том, что в США ищут замену ракетам Stinger. Новая разработка будет превосходить Stinger в отношении скорости, устойчивости к помехам. Также была улучшена эффективность поражения БПЛА.