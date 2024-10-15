Випустив 70-мм снаряди: ракетний дрон Sarisa SRS-1A успішно пройшов випробування (фото)

Дрон виробництва грецької компанії комплектується ракетами Hydra 70, які широко використовуються військами НАТО. Зазвичай ці ракети встановлюються на легких наземних транспортних засобах або вертольотах, таких як AH-64 Apache.

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Ударний дрон SARISA SRS-1A успішно пройшов другий тест із застосуванням ракет калібру 70 мм. Випробування проводилися під контролем збройних сил Греції на полігоні Головного управління оборонної техніки та інвестицій країни. Про це пресслужба SAS Technology повідомила в соцмережі Х.

Thales Belgium, дочірній підрозділ Thales Group, надав підтримку, поставив випробувальні боєприпаси й видав сертифікат на використання SRS-1A з 70-мм ракетами.

Sarisa SRS-1R26

Під час випробувань дрон продемонстрував свою систему регулювання кута пускової установки, можливості точного наведення навіть в умовах вітру і зниженого ефекту вихлопу ракети шляхом аеродинамічних і механічних втручань.

SAS Technology тепер готується до експлуатаційних випробувань з використанням серійних моделей БПЛА SARISA. Збройним силам Греції повідомили про можливості цього БПЛА, а також про інші системи, розроблені SAS Technology.

Відповідним відомствам запропонували брати участь у тесті в операційних сценаріях, наближених до бойових. Серед іншого, йдеться про запуск керованих і некерованих ракет для подальшої оцінки можливостей UAV Sarisa.

Важкий дрон SARISA

SARISA являє собою важкий багатороторний БПЛА, розроблений грецькою компанією Spirit Aeronautical Systems S.A.

довжина безпілотника — 165 см;

ширина — 218 см;

висота — 45 см;

максимальна злітна вага — 60 кг, що дає змогу нести значне корисне навантаження;

час польоту варіюється, за максимального корисного навантаження — 20 хвилин.

У цієї озброєної платформи зі зброєю різного типу є низка переваг, її можна використовувати в цілій низці місій, зокрема й для тактичних атак "повітря-земля". Дрон можна налаштувати й для тактичних вантажних місій, так щоб він поповнював запаси.

Дрон доповнюється одинарною або подвійною пусковими установками, здатними вміщати різні ракети, включно з широко вживаними Hydra 70 для тактичних атак "повітря-земля" і підтримки наземних підрозділів у бойових ситуаціях.

Sarisa SRS-1R26 Sarisa SRS-1R26 Sarisa SRS-1R26

Ракета Hydra 70 широко використовується збройними силами НАТО і зазвичай встановлюється на легких наземних транспортних засобах або вертольотах, таких як AH-64 Apache.

Інший варіант конфігурації — тактичний вантажний носій, що дає змогу Sarisa SRS-1A виконувати завдання з постачання військових частин, полегшуючи логістичні операції.

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Sarisa SRS-1R26 — ще один варіант збройного дрона Sarisa. Безпілотник оснащений стійкою, що розкривається в польоті, здатною нести до чотирьох пускових установок РПГ-26, кожна з яких оснащена SFM-26A (ударно-спусковий механізм). Така конфігурація дозволяє дрону ефективно вражати цілі з повітря на близьких і середніх відстанях

Нагадаємо про те, що в США шукають заміну ракетам Stinger. Нова розробка перевершуватиме Stinger щодо швидкості, стійкості до перешкод. Також було покращено ефективність ураження БПЛА.