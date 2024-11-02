Истребитель F-35 — тактический ядерный бомбардировщик НАТО

Истребитель, в частности, является носителем гравитационных ядерных бомб B61-12, которые могут помещаться во внутренних отсеках самолета, сохраняя таким образом его стелс-характеристики.

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Среди множества ролей, которые может выполнять стелс-самолет пятого поколения F-35 Lightning II, есть и роль тактического ядерного бомбардировщика.

Войска НАТО начали ежегодные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon, в которых задействовано более 60 самолетов и более двух тысяч человек личного состава. Двухнедельные учения над Западной Европой направлены на проверку ядерного потенциала Альянса, и в них задействованы истребители, способные нести американское ядерное оружие.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о многоцелевом истребителе F-35 Lightning II и его возможностях в качестве носителя ядерного оружия.

В этом году в учениях участвуют самолеты, способные нести ядерное оружие, такие как F-16, B-52H и (впервые) голландские F-35, которые уже сертифицированы для выполнения ядерных задач. Учения Steadfast Noon подчеркивают приверженность НАТО ядерному сдерживанию, поскольку Москва была проинформирована об учениях.

F-35 пятого поколения выделяется возможностью точного сброса ядерной гравитационной бомбы B61-12.

Стелс-самолет пятого поколения F-35 Lightning II может выполнять роль тактического ядерного бомбардировщика

НАТО испытывает ядерные F-35 и бомбардировщики B-52 в ходе ежегодных учений Steadfast Noon

В понедельник начались ежегодные ядерные учения Steadfast Noon, проводимые международным военным альянсом НАТО. В течение следующих двух недель над Западной Европой пройдут воздушные учения с участием более 60 самолетов, и хотя в них не задействовано настоящее оружие, в них участвуют истребители, способные нести американское ядерное вооружение.

"Ядерное сдерживание – краеугольный камень безопасности союзников, – сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. – Steadfast Noon – это важная составляющая проверки сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса и четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

Ежегодные военные учения проводятся каждую осень уже более десяти лет.

В учениях Steadfast Noon примут участие более двух тысяч военнослужащих из всех стран НАТО, самолеты будут размещены на восьми разных авиабазах, а воздушные вылеты пройдут над Бельгией, Данией, Нидерландами, Великобританией и Северным морем.

Как сообщает The Associated Press, хотя "основная часть учений проходит примерно в 900 километрах от России в Северном море… Москва была проинформирована об учениях".

Истребитель F-35 Lightning II Фото: Defence Express

Ядерное сдерживание

В этом году в учениях Steadfast Noon участвуют реактивные истребители и бомбардировщики с ядерными боеголовками, а также истребители сопровождения, самолеты-разведчики, самолеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и самолеты-заправщики. Среди самолетов, обладающих ядерным потенциалом, в учениях принимают участие Panavia Tornado, F-16 Fighting Falcon производства Lockheed Martin и B-52H Stratofortress.

В прошлом году в ежегодных учениях были задействованы Lockheed Martin F-35A Lightning II, а в этом году вместо них впервые привлекли голландские F-35 после заявления НАТО об их "готовности к выполнению ядерных задач".

В декларации Вашингтонского саммита НАТО четко сказано, что "основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение насилия и сдерживание агрессии". В декларации говорится, что, "пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", – пояснили в международной коалиции.

F-35 с ядерным потенциалом

Среди множества ролей, которые может выполнять F-35 Lightning II пятого поколения, есть и роль тактического ядерного бомбардировщика.

Как сообщалось ранее, в 2021 году пара самолетов Lightning II успешно запустила объединенные испытательные блоки (JTA) B61-12 в ходе первой полной демонстрации системы вооружения, выполнив заключительные летные испытания в рамках процесса сертификации ядерной конструкции. Испытания имитировали реальное применение тактического гравитационного ядерного оружия на полигоне Тонопа в штате Невада.

Поднявшись в воздух, летчики-испытатели F-35 перелетели на полигон Тонопа и выпустили две бомбы B61-12 JTA из оперативно реалистичных полетных зон. Это событие стало первым запуском наиболее репрезентативного испытательного средства B61-12 с функционально полноценного F-35A.

Гравитационная бомба B61-12 Фото: US Air Force

B61-12 – это модернизированная, обобщенная версия более ранних гравитационных бомб, включая B61-3, 4 и 7. Она может выполнить четыре варианта взрыва мощностью от 0,3 до 50 килотонн, что, по данным Air Force Times, более чем в два раза превышает предполагаемую мощность "Толстяка" – большей из двух ядерных бомб, сброшенных США на Японию в 1945 году.

Хотя B61-12 могут нести и другие самолеты, преимущество F-35 Lightning II в том, что боеприпасы могут храниться во внутренних отсеках многоцелевого истребителя, тем самым обеспечивая его скрытность. Кроме того, такой истребитель может наносить удары по наземным целям с гораздо большей точностью, чем Northrop B-2 Spirit.

В настоящее время около 150 американских ядерных гравитационных бомб B-61 размещены в Бельгии, Германии, Нидерландах, Италии и Турции.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].