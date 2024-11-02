Винищувач F-35 — тактичний ядерний бомбардувальник НАТО

Винищувач, зокрема, є носієм гравітаційних ядерних бомб B61-12, які можуть поміщатися у внутрішніх відсіках літака, зберігаючи таким чином його стелс-характеристики.

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Серед безлічі ролей, які може виконувати стелс-літак п'ятого покоління F-35 Lightning II, є і роль тактичного ядерного бомбардувальника.

Війська НАТО розпочали щорічні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon, в яких задіяно понад 60 літаків і понад дві тисячі осіб особового складу. Двотижневі навчання над Західною Європою спрямовані на перевірку ядерного потенціалу Альянсу, і в них задіяні винищувачі, здатні нести американську ядерну зброю.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про багатоцільовий винищувач F-35 Lightning II і його можливості як носія ядерної зброї.

Цього року в навчаннях беруть участь літаки, здатні нести ядерну зброю, такі як F-16, B-52H і (вперше) голландські F-35, які вже сертифіковані для виконання ядерних завдань. Навчання Steadfast Noon підкреслюють прихильність НАТО до ядерного стримування, оскільки Москву було поінформовано про навчання.

F-35 п'ятого покоління виділяється можливістю точного скидання ядерної гравітаційної бомби B61-12.

Стелс-літак п'ятого покоління F-35 Lightning II може виконувати роль тактичного ядерного бомбардувальника

НАТО випробовує ядерні F-35 і бомбардувальники B-52 під час щорічних навчань Steadfast Noon

У понеділок розпочалися щорічні ядерні навчання Steadfast Noon, що проводяться міжнародним військовим альянсом НАТО. Протягом наступних двох тижнів над Західною Європою пройдуть повітряні навчання за участю понад 60 літаків, і хоча в них не задіяна справжня зброя, в них беруть участь винищувачі, здатні нести американське ядерне озброєння.

"Ядерне стримування — наріжний камінь безпеки союзників, — сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте. — Steadfast Noon — це важлива складова перевірки сил ядерного стримування Північноатлантичного альянсу і чіткий сигнал будь-якому супротивникові, що НАТО захищатиме і оборонятиме всіх союзників".

Щорічні військові навчання проводяться щоосені вже понад десять років.

У навчаннях Steadfast Noon візьмуть участь понад дві тисячі військовослужбовців з усіх країн НАТО, літаки розмістять на восьми різних авіабазах, а повітряні вильоти пройдуть над Бельгією, Данією, Нідерландами, Великою Британією і Північним морем.

Як повідомляє The Associated Press, хоча "основна частина навчань проходить приблизно за 900 кілометрів від Росії в Північному морі... Москву було поінформовано про навчання".

Винищувач F-35 Lightning II Фото: Defence Express

Ядерне стримування

Цього року в навчаннях Steadfast Noon беруть участь реактивні винищувачі і бомбардувальники з ядерними боєголовками, а також винищувачі супроводу, літаки-розвідники, літаки радіоелектронної боротьби (РЕБ) і літаки-заправники. Серед літаків, що володіють ядерним потенціалом, у навчаннях беруть участь Panavia Tornado, F-16 Fighting Falcon виробництва Lockheed Martin і B-52H Stratofortress.

Минулого року в щорічних навчаннях були задіяні Lockheed Martin F-35A Lightning II, а цього року замість них вперше залучили голландські F-35 після заяви НАТО про їхню "готовність до виконання ядерних завдань".

У декларації Вашингтонського саміту НАТО чітко сказано, що "основною метою ядерного потенціалу НАТО є збереження миру, запобігання насильству та стримування агресії". У декларації йдеться про те, що, "поки існує ядерна зброя, НАТО залишатиметься ядерним альянсом", — пояснили в міжнародній коаліції.

F-35 з ядерним потенціалом

Серед безлічі ролей, які може виконувати F-35 Lightning II п'ятого покоління, є і роль тактичного ядерного бомбардувальника.

Як повідомлялося раніше, 2021 року пара літаків Lightning II успішно запустила об'єднані випробувальні блоки (JTA) B61-12 під час першої повної демонстрації системи озброєння, виконавши заключні льотні випробування в межах процесу сертифікації ядерної конструкції. Випробування імітували реальне застосування тактичної гравітаційної ядерної зброї на полігоні Тонопа в штаті Невада.

Піднявшись у повітря, льотчики-випробувачі F-35 перелетіли на полігон Тонопа і випустили дві бомби B61-12 JTA з оперативно реалістичних польотних зон. Ця подія стала першим запуском найбільш репрезентативного випробувального засобу B61-12 з функціонально повноцінного F-35A.

Гравітаційна бомба B61-12 Фото: US Air Force

B61-12 — це модернізована, узагальнена версія більш ранніх гравітаційних бомб, включно з B61-3, 4 і 7. Вона може виконати чотири варіанти вибуху потужністю від 0,3 до 50 кілотонн, що, за даними Air Force Times, більш ніж удвічі перевищує передбачувану потужність "Товстуна" — більшої з двох ядерних бомб, скинутих США на Японію в 1945 році.

Хоча B61-12 можуть нести й інші літаки, перевага F-35 Lightning II в тому, що боєприпаси можуть зберігатися у внутрішніх відсіках багатоцільового винищувача, тим самим забезпечуючи його скритність. Крім того, такий винищувач може завдавати ударів по наземних цілях з набагато більшою точністю, ніж Northrop B-2 Spirit.

Наразі близько 150 американських ядерних гравітаційних ядерних бомб B-61 розміщені в Бельгії, Німеччині, Нідерландах, Італії та Туреччині.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і вебсайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].