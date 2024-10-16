Новый рекорд НОАК: у берегов Тайваня за день пролетели 153 китайских боевых самолета

Китай провел учения "Совместный меч-2024B" вблизи Тайваня, в котором помимо фронтовой авиации участвовали авианосец CNS Liaoning 14 кораблей ВМС Китая, а также 12 кораблей береговой охраны.

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Министерство обороны Тайваня 15 октября зафиксировало рекордное количество китайских боевых самолетов, участвующих в военных учениях у побережья острова. В ходе учений, получивших название "Совместный меч-2024B", Китай за один день направил к границам Тайваня 153 боевых самолетов, передает Deutsche Welle.

Оборонное ведомство Тайваня назвало эту цифру дневным рекордом, при этом из замеченных самолетов 111 машин пересекли срединную линию Тайваньского пролива, разделяющего Китай и Тайвань. Причем китайские маневры завершились в 06:00 утра по местному времени и продолжались почти 25 часов.

Кроме того, тайваньские военные в течение того же периода заметили 14 кораблей ВМС Китая вблизи острова, а также 12 кораблей береговой охраны и один авианосец CNS Liaoning.

Картографические данные о размещении сил НОАК вокруг Тайваня Фото: Открытые источники

Демонстрация силы

Судя по наращиванию военного присутствия в регионе Пекин не скрывает, что учения направлены против "сепаратистских действий" Тайваня. По некоторым оценкам, китайские учения "Совместный меч-2024B", проводятся в ответ на речь, произнесенную президентом Тайваня Лаем Циндэ по случаю Национального дня 10 октября. В ней политик подчеркнул демократические ориентиры и свободы тайваньцев.

"Сегодня Китайская Республика пустила свои корни на островах Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацзу и не подчиняется Китайской Народной Республике. Демократия и свобода процветают на нашей земле, и КНР не имеет права представлять Тайвань", — сказал в частности Циндэ.

По данным НОАК, учения были сосредоточены на "патрулировании морской и воздушной боевой готовности, блокаде портов и ключевых районов, а также нападениях на морские и наземные цели". А в целом китайские военные назвали учения "суровым предупреждением".

Отметим, что Тайвань, находящийся под постоянной угрозой нападения с 1949 года, сталкивается с возрастающей активностью НОАК вблизи своих границ. За последние пять лет военные учения Китая стали регулярными, а риторика Пекина по поводу присоединения острова к материковому Китаю усиливается, вызывая тревогу не только на Тайване, но и у его союзников.

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Напомним, 27 сентября в порт Гаосюн на Тайване прибыла первая партия противокорабельных ракетных систем Harpoon вооружены новейшими ракетами RGM-84L-4 Block II с дальностью до 124 км. Оружие способно поражать широкий спектр целей, включая надводные корабли и наземные объекты противника.