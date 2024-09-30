Армия Тайваня получила улучшенные противокорабельные комплексы Harpoon (фото)

Комплексы будут вооружены новейшими ракетами RGM-84L-4 Block II с дальностью до 124 км. Оружие способно поражать широкий спектр целей, включая надводные корабли и наземные объекты противника.

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Тайвань усиливает береговую оборону с поступлением первых ракетных комплексов Harpoon. 27 сентября в порт Гаосюн прибыла первая партия противокорабельных ракетных систем наземного базирования, заказанных у США, что стало важным шагом в укреплении обороноспособности Тайваня. Об этом сообщили обозреватели Army Recognition.

Издание пишет, что поставка является частью контракта, подписанного с США в 2020 году, включающего 100 ракетных комплексов Harpoon, 400 ракет Block II, а также транспортные средства и радарные грузовики.

Особенности ракет Harpoon Block II

Поставляемые Тайваню ракеты RGM-84L-4 Block II представляют собой усовершенствованную версию противокорабельной ракеты Harpoon, производимой компанией Boeing. Эта версия оснащена улучшенной системой наведения, оптимизированным GPS и модернизированными средствами дискриминации целей, что повышает ее эффективность как в прибрежных зонах, так и на открытом море.

Фото: Минобороны США

Ракета Harpoon Block II способна поражать широкий спектр целей, включая надводные корабли и наземные объекты, на расстоянии более 124 км. Эти усовершенствования делают ее одной из самых универсальных и надежных противокорабельных ракет, находящихся на вооружении.

Первая партия включает 32 системы и 128 ракет, которые планируется поставить к концу 2026 года. А весь контракт на 100 систем и 400 ракет должен быть выполнен к 2028 году. Контракт оценивается в 2,24 млрд долларов США, при этом дополнительно выделено 15 миллиардов тайваньских долларов на создание инфраструктуры для размещения систем.

Фото: Минобороны США

Инфраструктура Минобороны

В заключение обозреватели отметили, что Министерство национальной обороны Тайваня намерено создать новое командование береговой обороны к 2026 году. Оно будет контролировать шесть баз, на которых будут размещены не только ракеты Harpoon, но и тайваньские противокорабельные ракеты Hsiung Feng. Эти базы станут ключевым элементом интегрированной оборонительной сети Тайваня, предназначенной для отражения морских угроз в Тайваньском проливе.

"Появление этих систем, а также строительство специализированной сети баз, отражает приверженность Тайваня модернизации своего военного потенциала и готовности к непредвиденным обстоятельствам в условиях все более напряженной региональной обстановки", — подытожили авторы материала.

Напомним, The Economist выпустил материал о том, как Тайвань извлекает уроки из текущих вооруженных конфликтов, включая российско-украинскую войну. Эксперты говорят о необходимости усилить мобилизацию общественных организаций на Тайване для поддержки своей армии.