Армія Тайваню отримала поліпшені протикорабельні комплекси Harpoon (фото)

Комплекси будуть озброєні новітніми ракетами RGM-84L-4 Block II з дальністю до 124 км. Зброя здатна уражати широкий спектр цілей, включно з надводними кораблями й наземними об'єктами противника.

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Тайвань посилює берегову оборону з надходженням перших ракетних комплексів Harpoon. 27 вересня в порт Гаосюн прибула перша партія протикорабельних ракетних систем наземного базування, замовлених у США, що стало важливим кроком у зміцненні обороноздатності Тайваню. Про це повідомили оглядачі Army Recognition.

Видання пише, що постачання є частиною контракту, підписаного зі США 2020 року, що включає 100 ракетних комплексів Harpoon, 400 ракет Block II, а також транспортні засоби та радарні вантажівки.

Особливості ракет Harpoon Block II

Ракети RGM-84L-4 Block II, що постачаються Тайваню, являють собою вдосконалену версію протикорабельної ракети Harpoon, яку виробляє компанія Boeing. Ця версія оснащена поліпшеною системою наведення, оптимізованим GPS і модернізованими засобами дискримінації цілей, що підвищує її ефективність як у прибережних зонах, так і на відкритому морі.

Фото: Міноборони США

Ракета Harpoon Block II здатна уражати широкий спектр цілей, включно з надводними кораблями й наземними об'єктами, на відстані понад 124 км. Ці удосконалення роблять її однією з найбільш універсальних і надійних протикорабельних ракет, що перебувають на озброєнні.

Перша партія охоплює 32 системи та 128 ракет, які планується поставити до кінця 2026 року. А весь контракт на 100 систем і 400 ракет має бути виконаний до 2028 року. Контракт оцінюють у 2,24 млрд доларів США, при цьому додатково виділено 15 мільярдів тайванських доларів на створення інфраструктури для розміщення систем.

Фото: Міноборони США

Інфраструктура Міноборони

На закінчення оглядачі зазначили, що Міністерство національної оборони Тайваню має намір створити нове командування берегової оборони до 2026 року. Воно контролюватиме шість баз, на яких розмістять не тільки ракети Harpoon, а й тайванські протикорабельні ракети Hsiung Feng. Ці бази стануть ключовим елементом інтегрованої оборонної мережі Тайваню, призначеної для відбиття морських загроз у Тайванській протоці.

"Поява цих систем, а також будівництво спеціалізованої мережі баз відображає прихильність Тайваню до модернізації свого військового потенціалу і готовності до непередбачуваних обставин в умовах дедалі напруженішої регіональної обстановки", — підсумували автори матеріалу.

Нагадаємо, The Economist випустив матеріал про те, як Тайвань робить висновки з поточних збройних конфліктів, включно з російсько-українською війною. Експерти говорять про необхідність посилити мобілізацію громадських організацій на Тайвані для підтримки своєї армії.