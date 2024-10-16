Новий рекорд НВАК: біля берегів Тайваню за день пролетіли 153 китайських бойових літаки

Китай провів навчання "Спільний меч-2024B" поблизу Тайваню, в якому, окрім фронтової авіації, брали участь авіаносець CNS Liaoning, 14 кораблів ВМС Китаю, а також 12 кораблів берегової охорони.

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Міністерство оборони Тайваню 15 жовтня зафіксувало рекордну кількість китайських бойових літаків, які беруть участь у військових навчаннях біля узбережжя острова. Під час навчань, що дістали назву "Спільний меч-2024B", Китай за один день спрямував до кордонів Тайваню 153 бойові літаки, передає Deutsche Welle.

Оборонне відомство Тайваню назвало цю цифру денним рекордом, водночас із помічених літаків 111 машин перетнули серединну лінію Тайванської протоки, що розділяє Китай і Тайвань. Причому китайські маневри завершилися о 06:00 ранку за місцевим часом і тривали майже 25 годин.

Крім того, тайванські військові протягом того ж періоду помітили 14 кораблів ВМС Китаю поблизу острова, а також 12 кораблів берегової охорони і один авіаносець CNS Liaoning.

Картографічні дані про розміщення сил НВАК навколо Тайваню Фото: Відкриті джерела

Демонстрація сили

Судячи з нарощування військової присутності в регіоні, Пекін не приховує, що навчання спрямовані проти "сепаратистських дій" Тайваню. За деякими оцінками, китайські навчання "Спільний меч-2024B" проводять у відповідь на промову, виголошену президентом Тайваню Лаєм Цінде з нагоди Національного дня 10 жовтня. У ній політик наголосив на демократичних орієнтирах і свободах тайванців.

"Сьогодні Китайська Республіка пустила своє коріння на островах Тайвань, Пенху, Цзіньмень і Мацзу і не підпорядковується Китайській Народній Республіці. Демократія і свобода процвітають на нашій землі, тож КНР не має права представляти Тайвань", — сказав зокрема Цінде.

За даними НВАК, навчання були зосереджені на "патрулюванні морської та повітряної бойової готовності, блокаді портів і ключових районів, а також нападах на морські та наземні цілі". А загалом китайські військові назвали навчання "суворим попередженням".

Зазначимо, що Тайвань, який перебуває під постійною загрозою нападу з 1949 року, стикається зі все більшою активністю НВАК поблизу своїх кордонів. За останні п'ять років військові навчання Китаю стали регулярними, а риторика Пекіна з приводу приєднання острова до материкового Китаю посилюється, викликаючи тривогу не тільки на Тайвані, а й у його союзників.

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Нагадаємо, 27 вересня в порт Гаосюн на Тайвані прибула перша партія протикорабельних ракетних систем Harpoon, які озброєні новітніми ракетами RGM-84L-4 Block II з дальністю до 124 км. Зброя здатна уражати широкий спектр цілей, включно з надводними кораблями та наземними об'єктами противника.