Конфликт "Асгарда" с советником генерала Павлюка: бойцы говорят, что командиры начали их "ломать через колено"

Несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании по состоянию на сейчас никаких вызовов и объяснений не было, утверждают военные.

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Бойцы "Асгарда" заявили, что их командиры отреагировали на ситуацию, которая сложилась у них с руководителем проекта "ОЧИ" Александром Дмитриевым по прозвищу "Тихоход", который называет себя советником командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. По словам военных, командование решило вопрос по принципу "разделяй и властвуй", а командиры начали перемещать бойцов "с нецелесообразным использованием". Об этом бойцы"Асгарда" заявили в соцсетях.

"Несмотря на заявление Сухопутных войск о начатом расследовании, по состоянию на сейчас никаких вызовов и объяснений не было. Зато командиром роты активно раздаются устные приказы по перемещению личного состава подразделения "Асгард" в одиночку в различные отделения роты с последующим нецелесообразным их использованием", — говорится в сообщении.

Такие действия бойцы считают прямой реализацией угрозы Дмитриева о "ломании через колено" одного из самых эффективных подразделений "Асгард" из-за нежелания военных принудительно находиться в проекте "ОЧИ".

"Потому что мы — не проект и не частная собственность "решалы" Дмитриева, а боеспособное воинское подразделение", — говорят они.

Конфликт "Асгарда" с Дмитриевым: что известно

Напомним, что 13 октября бойцы подразделения "Асгард" обвинили координатора проекта "ОЧИ" Дмитриева в унижении и угрозах и заявили, что он представлялся советником командующего Сухопутных войск Александра Павлюка и без полномочий раздавал приказы.

Сам Дмитриев назвал видео, которое распространили бойцы "нарезкой фраз", и сказал, что вброс на него готовился давно, и он знает, чьих рук это дело, а также заявил, что лицо, которое записывало аудио, намеренно его провоцировало.