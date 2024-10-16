Конфлікт "Асгарду" з радником генерала Павлюка: бійці кажуть, що командири почали їх "ламати через коліно"

Попри заяву Cухопутних військ про розпочате розслідування станом на зараз ніяких викликів та пояснення не було, стверджують військові.

Related video

Бійці "Асгарда" заявили, що їхні командири відреагували на ситуацію, яка склалася у них із керівником проєкту "ОЧІ" Олександром Дмітрієва на прізвисько "Тихоход", який називає себе радником командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка. За словами військових, командування вирішило питання за принципом "розділяй і володарюй", а командири почали переміщувати бійців "з недоцільним використанням". Про це бійці "Асгарду" заявили в соцмережах.

"Попри заяву Cухопутних військ про розпочате розслідування, станом на зараз ніяких викликів та пояснення не було. Натомість командиром роти активно роздаються усні накази по переміщенню особового складу підрозділу "Асгард" поодинці до різних відділень роти з подальшим недоцільним їх використанням", — йдеться в повідомленні.

Такі дії бійці вважають прямою реалізацією погрози Дмітрієва про "ламання через коліно" одного з найефективніших підрозділів "Асгард" через небажання військових примусово перебувати в проєкті "ОЧІ".

"Бо ми — не проект, і не приватна власність "рішали" Дмітрієва, а боєздатний військовий підрозділ", — кажуть вони.

Конфлікт "Асгарду" із Дмітрієвим: що відомо

Нагадаємо, що 13 жовтня бійці підрозділу "Асгард" звинуватили координатора проєкту "ОЧІ" Дмітрієва у приниженні та погрозах і заявили, що він представлявся радником командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка та без повноважень роздавав накази.

Сам Дмітрієв назвав відео, яке поширили бійці "нарізкою фраз", і сказав, що вкид на нього готувався давно, і він знає, чиїх рук це справа, а також заявив, що особа, яка записувала аудіо, навмисно його провокувала.