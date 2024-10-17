В Санкт-Петербурге разбили цех по производству запчастей для вертолетов, — росСМИ

По данным журналистов, шесть человек, которые были вооружены топорами и молотками, частично уничтожили оборудование предприятия. Отмечается, что на территории завода занимались производством и сборкой авиационных двигателей для вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-52.

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В РФ в одном из цехов по производству запасных частей к вертолетам в Санкт-Петербурге произошла неприятность. В него ворвались неизвестные и разгромили все, что там было. Об этом пишет российское медиа Baza.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на 14 октября на территории завода на Кингисеппском шоссе. Туда якобы ворвались шесть человек в масках. Они были вооружены топорами и молотками. По словам рабочих, которые в этот момент находились в цехе, неизвестные принялись "подручными средствами" уничтожать оборудование.

Также один из неизвестных подбежал к работникам и забрал у них телефоны.

После атаки, которая длилась несколько минут, неизвестные скрылись с места происшествия.

Сейчас сотрудники предприятия подсчитывают нанесенный ущерб. По одной из версий, нападение могли организовать конкуренты.

OSINT-аналитики в своем телеграм-канале "Око Гора" сообщили, что на атакованном предприятии занимаются сборкой авиационных двигателей для Ми-8, Ми-24, Ми-28, Ка-52.

Напомним, что 10 октября неизвестные дроны атаковали военный аэродром РФ в Адыгее. Местные паблики сообщают, что после атаки дронов на аэродроме начался пожар,

Ранее В РФ в районе золотодобывающего участка разбился вертолет с бизнесменами. Вертолет с тремя людьми на борту исчез с радаров, когда делал облет Зейского района Амурской области. Впоследствии экипаж подал аварийный сигнал, а затем окончательно перестал выходить на связь.