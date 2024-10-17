У Санкт-Петербурзі розтрощили цех з виробництва запчастин для гелікоптерів,— росЗМІ

За даними журналістів, шестеро осіб, які були озброєні сокирами та молотками, частково знищили устаткування підприємства. Зазначається, що на території заводу займалися виробництвом і складанням авіаційних двигунів для гелікоптерів Мі-8, Мі-24, Мі-28, Ка-52.

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У РФ в одному з цехів з виробництва запасних частин до вертольотів у Санкт-Петербурзі сталася неприємність. До нього увірвалися невідомі і потрощили все, що там було. Про це пише російське медіа Baza.

За даними видання, інцидент стався в ніч проти 14 жовтня на території заводу на Кінгісеппському шосе. Туди нібито увірвалися шестеро людей у ​​масках. Вони були озброєні сокирами і молотками. За словами робочих, які в цей момент перебували в цеху, невідомі заходилися "підручними засобами" нищити устаткування.

Також один із невідомих підбіг до працівників і забрав у них телефони.

Після атаки, яка тривала кілька хвилин, невідомі втекли з місця події.

Зараз співробітники підприємства підраховують завдані збитки. За однією з версій, напад могли організувати конкуренти.

OSINT-аналітики у своєму телеграм-каналі "Око Гора" повідомили, що на атакованому підприємстві займаються збиранням авіаційних двигунів для Мі-8, Мі-24, Мі-28, Ка-52.

Нагадаємо, що 10 жовтня невідомі дрони атакували військовий аеродром РФ в Адигеї. Місцеві пабліки повідомляють, що після атаки дронів на аеродромі почалась пожежа.

Раніше У РФ у районі золотовидобувної ділянки розбився вертоліт з бізнесменами. Гелікоптер із трьома людьми на борту зник з радарів, коли робив обліт Зейського району Амурської області. Згодом екіпаж подав аварійний сигнал, а потім остаточно перестав виходити на зв'язок.