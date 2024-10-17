К 2030 году у Британии появится танк Challenger 3: особенности модернизации (фото)

Основа модификации Challenger 3 — интеграция новой башни с гладкоствольной пушкой L55A1 калибра 120 мм, заменяющей предыдущую нарезную L30A1. Хотя понадобится еще разработать новый снаряд с кинетической энергией.

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Британское Минобороны учло вопросы, связанные с будущей программой Challenger 3. К 2027-му году новый танк будет в эксплуатационной готовности, а к в 2030-м — уже готов к боевым операциям. Об этом сообщил портал UK Defence Journal.

"Challenger 3 — важная программа, которая идет по графику, чтобы получить начальную эксплуатационную готовность в 2027 году и полную оперативную готовность — в 2030-м", — заявил Люк Поллард, парламентский заместитель министра обороны.

Фото: Army Recognition | Модернизация Challenger 3

Поллард добавил, что текущий стратегический пересмотр обороны направлен то, чтобы согласовать будущее технологическое развитие с потребностями безопасности Великобритании. Министерство будет регулярно отчитываться перед представителями парламента, полный отчет ожидается к середине 2025 года. Текущий пересмотр призван гарантировать, что оборонная инфраструктура Великобритании соответствует нынешним и будущим требованиям.

У серии танков Challenger продолжительная история. Первый Challenger появился во время Второй мировой войны, затем последовал Challenger 1, выпущенный 1980-х годах, дальше — Challenger 2, который участвовал в войне в Ираке 2003 года.

Challenger 3, разработанный компанией Rheinmetall BAE Systems Land, представляет собой модернизацию существующих танков Challenger 2, а не совершенно новую машину. В основе новой программы Challenger 3 — прежний проект, который был направлен на продление срока службы Challenger 2, улучшение мобильности и возможностей выживания.

Фото: Army Recognition | Модернизация Challenger 3

Фото: Army Recognition | Модернизация Challenger 3

Основа модификации Challenger 3 — интеграция новой башни с гладкоствольной пушкой L55A1 калибра 120 мм, заменяющей предыдущую нарезную L30A1. Это соответствует стандартам НАТО и улучшает совместимость. Хотя для этого еще понадобится разработать новый снаряд с кинетической энергией в сотрудничестве с Германией, т.к. гладкоствольная система несовместима с текущими боеприпасами Challenger 2.

У нового Challenger 3 появится цифровая электронная архитектура, улучшенная гидрогазовая подвеска третьего поколения, будет повышена мобильность и усовершенствована система управления огнем. Танк также оснащают модернизированными системами наведения для командира и наводчика, в т.ч. усовершенствованной тепловизионной системой.

Первые поставки предсерийных танков Challenger 3 начались в начале 2024 года, а боевые стрельбы — в Германии в апреле. Британская армия должна получить в общей сложности 148 танков, первые поступят на вооружение в 2025 году. Предполагаемая стоимость проекта составляет около 1,17 млрд долларов. Ожидается, что при этом рабочими местами будут обеспечены порядка 300 сотрудников на предприятии RBSL в Телфорде (графство Шропшир). Еще 450 дополнительных должностей будут доступны по всей цепочке поставок в Великобритании.

Напомним, что гаубица HUMVEE 2-CT Hawkeye прошла боевые испытания в Украине. Система оснащена 105-мм пушкой M20 с технологией Soft Recoil Technology, снижающей отдачу.

Также сообщалось, что Вашингтон намерен разместить в Венгрии ядерное оружие. Поводом стала модернизация авиабазы "Кечкемет", где собираются разместить тактическую авиацию.