До 2030 року у Британії з'явиться танк Challenger 3: особливості модернізації (фото)

Основа модифікації Challenger 3 — інтеграція нової вежі з гладкоствольною гарматою L55A1 калібру 120 мм, що замінює попередню нарізну L30A1. Хоча знадобиться ще розробити новий снаряд із кінетичною енергією.

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Британське Міноборони врахувало питання, пов'язані з майбутньою програмою Challenger 3. До 2027 року новий танк буде в експлуатаційній готовності, а до 2030-го — вже готовий до бойових операцій. Про це повідомив портал UK Defence Journal.

"Challenger 3 — важлива програма, яка йде за графіком, щоб отримати початкову експлуатаційну готовність у 2027 році та повну оперативну готовність — у 2030-му", — заявив Люк Поллард, парламентський заступник міністра оборони.

Фото: Army Recognition | Модернізація Challenger 3

Поллард додав, що поточний стратегічний перегляд оборони спрямований на те, щоб узгодити майбутній технологічний розвиток із потребами безпеки Великої Британії. Міністерство регулярно звітуватиме перед представниками парламенту, повний звіт очікується до середини 2025 року. Поточний перегляд покликаний гарантувати, що оборонна інфраструктура Великої Британії відповідає нинішнім і майбутнім вимогам.

У серії танків Challenger тривала історія. Перший Challenger з'явився під час Другої світової війни, потім пішов Challenger 1, випущений у 1980-х роках, далі — Challenger 2, який брав участь у війні в Іраку 2003 року.

Challenger 3, розроблений компанією Rheinmetall BAE Systems Land, являє собою модернізацію наявних танків Challenger 2, а не абсолютно нову машину. В основі нової програми Challenger 3 — колишній проєкт, який був спрямований на продовження терміну служби Challenger 2, поліпшення мобільності та можливостей виживання.

Фото: Army Recognition | Модернізація Challenger 3

Фото: Army Recognition | Модернізація Challenger 3

Основа модифікації Challenger 3 — інтеграція нової башти з гладкоствольною гарматою L55A1 калібру 120 мм, що замінює попередню нарізну L30A1. Це відповідає стандартам НАТО і покращує сумісність. Хоча для цього ще знадобиться розробити новий снаряд із кінетичною енергією у співпраці з Німеччиною, тому що гладкоствольна система несумісна з поточними боєприпасами Challenger 2.

У нового Challenger 3 з'явиться цифрова електронна архітектура, поліпшена гідрогазова підвіска третього покоління, підвищиться мобільність і вдосконалиться система управління вогнем. Танк також оснащують модернізованими системами наведення для командира і навідника, зокрема, вдосконаленою тепловізійною системою.

Перші постачання передсерійних танків Challenger 3 почалися на початку 2024 року, а бойові стрільби — у Німеччині у квітні. Британська армія має отримати загалом 148 танків, перші надійдуть на озброєння 2025 року. Передбачувана вартість проєкту становить близько 1,17 млрд доларів. Очікується, що водночас робочими місцями буде забезпечено близько 300 співробітників на підприємстві RBSL у Телфорді (графство Шропшир). Ще 450 додаткових посад будуть доступні по всьому ланцюжку постачання у Великій Британії.

Нагадаємо, що гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в Україні. Система оснащена 105-мм гарматою M20 з технологією Soft Recoil Technology, що знижує віддачу.

Також повідомлялося, що Вашингтон має намір розмістити в Угорщині ядерну зброю. Приводом стала модернізація авіабази "Кечкемет", де збираються розмістити тактичну авіацію.