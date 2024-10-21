Молния против Хищника: истребители F-22 и F-35 столкнулись в воздушном бою

Истребитель F-22 Raptor считается королем "догфайтов" — воздушного боя на ближних дистанциях. В то время как F-35A имеет превосходные стелс-характеристики и передовое дальнобойное вооружение.

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В мае два стелс-истребителя ВВС США F-22 Raptor приняли участие в редкостных учениях с двумя южнокорейскими стелс-истребителями F-35A Lightning II над Корейским полуостровом. В ходе учений оба самолета смогли проверить свои боевые возможности на ближней дистанции.

Фокус перевел статью журналиста и ветерана греческой армии Ставроса Атламазоглу о симуляции воздушного боя с участием передовых истребителей F-22 и F-35.

Хотя F-35 является универсальным многоцелевым истребителем, оснащенным передовыми сенсорами и стелс-технологиями, он не задумывался для догфайтов и может оказаться в невыгодном положении по сравнению с истребителями четвертого поколения в таких сценариях.

F-22, в свою очередь, превосходит всех в борьбе за превосходство в воздухе и догфайтах благодаря своей авионике, стелс-технологиям и изменяемому вектору тяги. Учения продемонстрировали сильные стороны обоих самолетов и их роль в современной воздушной войне.

Симуляция воздушного боя с участием передовых истребителей F-22 и F-35

Поединок стелс-истребителей, который хочет увидеть весь мир

В мае прошлого года пара стелс-истребителей F-22 Raptor ВВС США провела воздушный бой с парой южнокорейских F-35A Lightning II. Это была редкая возможность для двух западных стелс-истребителей сразиться друг с другом и проверить свои возможности в догфайтах.

F-22 Raptor против F-35 Lightning II

Четыре стелс-истребителя вступили в воздушный бой на близком расстоянии, или "догфайт", поочередно атакуя и защищаясь.

Хотя F-35 Lightning II, безусловно, может участвовать в догфайтах, он не предназначен для этого и может оказаться в уязвимом положении даже против самолетов четвертого поколения, таких как F-16 Fighting Falcon и F-15 Strike Eagle. Чтобы одержать победу в небе, F-35 Lightning II полагается на свою скрытность и передовое вооружение. Благодаря стелс-возможностям самолет практически невозможно обнаружить с помощью вражеских сенсоров на больших расстояниях, а его современные боеприпасы могут поражать подлетающие самолеты противника на расстоянии сотен и десятков километров.

В реальном бою F-35 Lightning II будут нацеливать F-22 Raptor на вражеские самолеты и поддерживать их своими возможностями.

Стелс-истребители F-35 Lightning II (сверху) и F-22 Raptor Фото: Pinterest

Два исключительных самолета

F-22 Raptor — лучший в мире истребитель превосходства в воздухе. Его превосходная авионика, стелс-характеристики и новейшие боеприпасы делают его королем догфайтов.

Представленный в начале 2000-х годов F-22 Raptor способен развивать скорость до 2 Махов (около 2 500 км в час), а также совершать сверкруиз, то есть летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа. Дальность полета F-22 Raptor составляет около 1 600 км без задействования внешних топливных баков.

Однако F-22 Raptor — вымирающий вид. ВВС получили всего 186 самолетов после того, как компания Lockheed Martin закрыла производственную линию для поддержки более нового F-35 Lightning II. Даже из этих самолетов в эксплуатации остается меньшинство (точные цифры засекречены). ВВС планируют заменить F-22 Raptor на стелс-истребитель шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD).

Именно возможности двухмерной векторизации тяги и высокое соотношение тяги к весу позволяют самолету быстро менять направление посреди полета и получать преимущество над противником в догфайтах.

F-22 Raptor против F-35 Lightning II Фото: Открытые источники

Самый современный истребитель в мире, F-35 Lightning II, — это небесный "квотербек". Его передовые сенсоры помогают стелс-самолету объединять воздушные, морские и наземные силы, координировать их возможности и обеспечивать более эффективную и действенную цепь поражения. В отличие от F-22 Raptor, F-35 Lightning II не специализируется на превосходстве в воздухе, а может выполнять более широкий спектр задач, включая стратегические атаки, разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR), ближнюю воздушную поддержку, электронную войну, подавление противовоздушной обороны противника (SEAD) и уничтожение противовоздушной обороны противника (DEAD).

F-35 выпускается в трех вариантах: A, B и C. F-35A — самая популярная версия, для ее эксплуатации используются обычные взлетно-посадочные полосы. F-35B — это версия с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL), которая может взлетать и садиться как вертолет, но при этом действовать как истребитель. Наконец, F-35C — версия самолета, предназначенная для действий с авианосцев.

За F-35 — будущее: 19 стран уже заказали более 3 500 самолетов всех трех типов.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.