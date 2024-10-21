Блискавка проти Хижака: винищувачі F-22 і F-35 зіткнулися в повітряному бою

Винищувач F-22 Raptor вважається королем "доґфайтів" — повітряного бою на ближніх дистанціях. У той час як F-35A має чудові стелс-характеристики і передове далекобійне озброєння.

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У травні два стелс-винищувачі ВПС США F-22 Raptor взяли участь у рідкісних навчаннях із двома південнокорейськими стелс-винищувачами F-35A Lightning II над Корейським півостровом. Під час навчань обидва літаки змогли перевірити свої бойові можливості на ближній дистанції.

Фокус переклав статтю журналіста і ветерана грецької армії Ставроса Атламазоґлу про симуляцію повітряного бою за участю передових винищувачів F-22 і F-35.

Хоча F-35 є універсальним багатоцільовим винищувачем, оснащеним передовими сенсорами і стелс-технологіями, він не замислювався для доґфайтів і може опинитися в невигідному становищі порівняно з винищувачами четвертого покоління в таких сценаріях.

F-22, зі свого боку, перевершує всіх у боротьбі за перевагу в повітрі та доґфайтах завдяки своїй авіоніці, стелс-технологіям і змінному вектору тяги. Навчання продемонстрували сильні сторони обох літаків і їхню роль у сучасній повітряній війні.

Симуляція повітряного бою за участю передових винищувачів F-22 і F-35

Поєдинок стелс-винищувачів, який хоче побачити весь світ

У травні минулого року пара стелс-винищувачів F-22 Raptor ВПС США провела повітряний бій з парою південнокорейських F-35A Lightning II. Це була рідкісна можливість для двох західних стелс-винищувачів битися один із одним і перевірити свої можливості в доґфайтах.

F-22 Raptor проти F-35 Lightning II

Чотири стелс-винищувачі вступили в повітряний бій на близькій відстані, або "доґфайт", по черзі атакуючи і захищаючись.

Хоча F-35 Lightning II, безумовно, може брати участь у доґфайтах, він не призначений для цього і може опинитися у вразливому становищі навіть проти літаків четвертого покоління, таких як F-16 Fighting Falcon і F-15 Strike Eagle. Щоб здобути перемогу в небі, F-35 Lightning II покладається на свою непомітність і передове озброєння. Завдяки стелс-можливостям літак практично неможливо виявити за допомогою ворожих сенсорів на великих відстанях, а його сучасні боєприпаси можуть вражати літаки супротивника на відстані сотень і десятків кілометрів.

У реальному бою F-35 Lightning II будуть націлювати F-22 Raptor на ворожі літаки і підтримувати їх своїми можливостями.

Стелс-винищувачі F-35 Lightning II (зверху) і F-22 Raptor Фото: Pinterest

Два виняткові літаки

F-22 Raptor — найкращий у світі винищувач переваги в повітрі. Його чудова авіоніка, стелс-характеристики та новітні боєприпаси роблять його королем доґфайтів.

Представлений на початку 2000-х років F-22 Raptor здатний розвивати швидкість до 2 Махів (близько 2 500 км на годину), а також здійснювати суперкруїз, тобто літати на надзвуковій швидкості без використання форсажу. Дальність польоту F-22 Raptor становить близько 1 600 км без задіяння зовнішніх паливних баків.

F-22 Raptor — вид, що вимирає. ВПС отримали всього 186 літаків після того, як компанія Lockheed Martin закрила виробничу лінію для підтримки новішого F-35 Lightning II. Навіть із цих літаків в експлуатації залишається меншість (точні цифри засекречені). ВПС планують замінити F-22 Raptor на стелс-винищувач шостого покоління Next Generation Air Dominance (NGAD).

Саме можливості двомірної векторизації тяги і високе співвідношення тяги до ваги дають змогу літаку швидко змінювати напрямок посеред польоту й отримувати перевагу над противником у доґфайтах.

F-22 Raptor проти F-35 Lightning II Фото: Відкриті джерела

Найсучасніший винищувач у світі, F-35 Lightning II, — це небесний "квотербек". Його передові сенсори допомагають стелс-літаку об'єднувати повітряні, морські та наземні сили, координувати їхні можливості та забезпечувати більш ефективний і дієвий ланцюжок ураження. На відміну від F-22 Raptor, F-35 Lightning II не спеціалізується на перевазі в повітрі, а може виконувати ширший спектр завдань, включно зі стратегічними атаками, розвідкою, спостереженням і рекогносціюванням (ISR), ближньою повітряною підтримкою, електронною війною, придушенням протиповітряної оборони противника (SEAD) та знищенням протиповітряної оборони противника (DEAD).

F-35 випускають у трьох варіантах: A, B і C. F-35A — найпопулярніша версія, для її експлуатації використовують звичайні злітно-посадкові смуги. F-35B — це версія з коротким зльотом і вертикальною посадкою (STOVL), яка може злітати і сідати як вертоліт, але водночас діяти як винищувач. Нарешті, F-35C — версія літака, призначена для дій із авіаносців.

За F-35 — майбутнє: 19 країн уже замовили понад 3 500 літаків усіх трьох типів.

Про автора

Ставрос Атламазоґлу — досвідчений журналіст, який пише на теми оборони і спеціалізується на спеціальних операціях, а також ветеран грецької армії (служив у 575-му батальйоні морської піхоти і штабі армії). Він здобув ступінь бакалавра в Університеті Джона Гопкінса і ступінь магістра в Школі перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса (SAIS). Публікувався в журналах Business Insider, Sandboxx і SOFREP.