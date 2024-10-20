Контролировал пуски ракет: инженер из КНДР помогал наводить удары по Украине (фото)

Военного инженера, сопровождавшего Ким Чен Ына при осмотре завода по производству боеприпасов и ракетных установок, заметили в оккупированных районах Донецкой области. Специалист помогал запускать баллистические ракеты, выяснили разведчики из Южной Кореи.

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Разведывательное управление Южной Кореи (NIS) выявило северокорейского инженера, присутствовавшего при запуске российских ракет на востоке Украины. Об этом сообщило агентство NHK.

Фотография военного сделана на территории временно оккупированных районов Донецкой области, откуда запускали северокорейские баллистические ракеты.

Инженер сопровождал Ким Чен Ына в августе 2023 года

Технология распознавания лиц показала, что с вероятностью более 80% один из людей на фотографии — инженер, сопровождавший Ким Чен Ына в августе 2023 года во время осмотра завода по производству боеприпасов и мобильных ракетных установок.

Северная Корея планировала отправить в Россию почти 12 000 военных

Инженеры из КНДР, направленные в ряды российской армии, поддерживают запуски оружия северокорейского производства, одновременно занимаясь поиском новых технологий.

Напомним, Северная Корея планировала отправить почти 12 000 военных в Россию. По данным NIS, до 1500 бойцов спецназа переправили во Владивосток.

В сети ранее появились первые кадры учений военнослужащих из КНДР на территории России. Солдаты с оружием делали маршбросок на военном полигоне. OSINT-аналитики выяснили, что северокорейские солдаты проходят слаживание на полигоне в селе Сергеевка Приморского края.