Контролював пуски ракет: інженер із КНДР допомагав наводити удари по Україні (фото)

Військового інженера, який супроводжував Кім Чен Ина під час огляду заводу з виробництва боєприпасів і ракетних установок, помітили в окупованих районах Донецької області. Фахівець допомагав запускати балістичні ракети, з'ясували розвідники з Південної Кореї.

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Розвідувальне управління Південної Кореї (NIS) виявило північнокорейського інженера, присутнього під час запуску російських ракет на сході України. Про це повідомило агентство NHK.

Фотографію військового зроблено на території тимчасово окупованих районів Донецької області, звідки запускали північнокорейські балістичні ракети.

Інженер супроводжував Кім Чен Ина в серпні 2023 року

Технологія розпізнавання облич показала, що з імовірністю понад 80% один із людей на фотографії — інженер, який супроводжував Кім Чен Ина в серпні 2023 року під час огляду заводу з виробництва боєприпасів і мобільних ракетних установок.

Північна Корея планувала відправити до Росії майже 12 000 військових

Інженери з КНДР, направлені до лав російської армії, підтримують запуски зброї північнокорейського виробництва, одночасно займаючись пошуком нових технологій.

Нагадаємо, Північна Корея планувала відправити майже 12 000 військових до Росії. За даними NIS, до 1500 бійців спецпризначенців переправили до Владивостока.

У мережі раніше з'явилися перші кадри навчань військовослужбовців з КНДР на території Росії. Солдати зі зброєю робили маршбросок на військовому полігоні. OSINT-аналітики з'ясували, що північнокорейські солдати проходять злагодження на полігоні в селі Сергіївка Приморського краю.